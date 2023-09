Absurd TikTok-drama: Osimhen skal vurdere å gå til sak mot Napoli

Napoli-spiss Victor Osimhen skal føle seg latterliggjort etter en TikTok-video lagt ut av egen klubb, ifølge agenten. Nå vurderes rettslige skritt.

BOMMET: Victor Osimhen etter å ha bommet på straffespark mot Bologna.





Publisert: 27.09.2023 08:23 Oppdatert: 27.09.2023 08:47

«Det som skjedde i dag på Napolis offisielle profil på TikTok er uakseptabelt. En video som latterliggjorde Victor lå først åpen, før den nå er slettet»

Det skriver Roberto Calenda, Victor Osimhens agent, på Twitter.

Bakgrunnen er en video som viser Osimhen som roper på straffe i kampen mot Bologna som endte 0–0. Videre viser videoen at han trapper opp for å ta straffen for så å bomme. Gjennom videoen har Osimhen lys babystemme, som om den er spolt i høy hastighet.

«Give me penalty please», kan man høre stemmen si etterfulgt av:

«Oh, penalty! Lovely, you give me penalty».

Deretter begynner den lyse stemmen å le mens man ser Osimhen bomme på straffesparket.

– Dette fører mye skade med seg, for en spiller som allerede sliter med behandlingen i det siste fra medieoppslag og fake news. Vi forbeholder oss retten til å ta rettslige skritt og ethvert nyttig tiltak for å beskytte Victor, skriver agenten videre.

Straffebommen skal ikke være den eneste hånlige videoen rettet mot nigerianeren. Noen dager tidligere skal de ha lagt ut en video med bilde av Osimhen der en lys stemme synger:

«I’m not a boy, I’m not a girl. I’m a coconut».

På sosiale medier har flere omtalt videoen som rasistisk.

Osimhen hadde allerede vært i søkelyset til italiensk media etter et utbrudd mot trener Rudi Garcia da han ble byttet ut i kampen mot Bologna. Han skal senere ha beklaget hendelsen.

Napoli vant ligaen for første gang på 33 år forrige sesong. Osimhen ble toppscorer i Serie A med sine 26 mål.

Ligastarten med den nye manageren Rudi Garcia har ikke vært like god. Napoli ligger på syvendeplass etter fem kamper med åtte poeng.

Napoli har foreløpig ikke kommentert den mye omtalte videoen.

Matteo Bonetti, kommentator for CBS Sports i USA, kommenterer saken enkelt og greit på Twitter:

«Hva i h***** er det Napoli driver med?»

Nigerianeren har vært en av Europas heteste spisser det siste året og har blant annet vært linket til Manchester United.

Det er ikke første gang Osimhen havner i media på grunn av temperamentet sitt: