RBK-spissen snakker ut: - Jeg kjenner på angst, stress og depresjon

Ísak Snær Thorvaldsson er livredd for at hodeskadene skal sette en stopper for karrieren.

Isak Snær Thorvaldsson er tilbake på Lerkendal etter blytunge uker hjemme på Island. Fortsatt er det helt uvisst når han er tilbake på banen for RBK.

21.06.2023 18:57 Oppdatert 21.06.2023 19:32

– Jeg følte smerten bre seg ned gjennom nakken og ryggraden, og forstod med en gang at det var snakk om en ny hjernerystelse.

Det var mot Bodø/Glimt 13. mai det smalt. Først med brystkassen i stolpen. Så sprang spissen seg på en Glimt-forvarers skulder under en kontring.