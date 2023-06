RBKs brennhete tenåring: - Ringer fra ni land

Sverre Nypan linkes til flere storklubber i Europa, men har ikke hastverk. Nå forklarer både han og rådgiver-far Arne hvorfor.

RBK-spiller Sverre Nypan ble drillet som sentral midtbane under Svein Maalens første trening. Nå kan han få spilletid mot Sarpsborg.

24.06.2023 15:03 Oppdatert 24.06.2023 15:19

16-åringen er blitt så viktig for RBK allerede, at klubben satte ned foten da han var ønsket i EM-troppen for G19-landslaget.

Det skjer etter en vår som startet litt skade-trøblete, før han etter hvert har kommet opp i bra marsjfart med å ha vært på banen i åtte kamper - tre fra start.