Hovland spilte seg oppover: – Fantastisk bra

Etter en solig runde har Viktor Hovland (25) nærmet seg teten i PGA-turneringen Travelers Championship.

23.06.2023 18:31 Oppdatert 23.06.2023 18:45

Hovland lå på delt 28. plass etter åpningsrunden i Connecticut, men etter den andre runden klatret nordmannen seg inn i topp ti.

Etter seks birdier birdierBirdie er ett slag under hullets par. Par er det forventede antall slag spilleren skal bruke på hullet. og en bogey bogeyBogey er ett slag over hullets par. Par er det forventede antall slag spilleren skal bruke på hullet. på runden, er Hovland åtte slag under par etter to runder. Da nordmannen var ferdigspilt lå han på delt åttendeplass.

– Det er fantastisk bra. Det er scoren som er imponerende. Han har ikke hatt sitt beste spill, men ligger på en delt åttendeplass. Det sier så mye om vår mann, er oppsummeringen til Discovery-kommentator Henrik Bjørnstad.

Travelers Championship sendes på Eurosport Norge og discovery+.

STØDIG: Viktor Hovland leverte en god fredagsrunde i Connecticut.

Fredagens runde begynte Hovland på det tiende hullet, og på den første halvdelen ble det birdie på hull 13 og 15.

Med det gode utslaget etter det andre, etterfulgt av innspill inn på green, spilte 25-åringen seg til flere gode birdiemuligheter på siste halvdel av runden.

På hull to – Hovlands 11. for dagen – ble det også birdie, før rundens eneste bogey kom på hull nummer tre.

Nye birdier på hull fire, seks og åtte sørget for at Oslo-mannen fullførte runden på fem slag under par.

Denny McCarthy leder fortsatt turneringen på TPC River Highlands i Cromwell, Connecticut. Amerikaneren er 14 slag under par totalt etter 15 ferdigspilte hull fredag.