Warholm åpner for å delta i EM-stafett

Karsten Warholm vil muligens stille til start på 4 x 400 meter stafett i neste års EM i friidrett. Det vil i så fall bli i tillegg til 400 meter hekk.

Karsten Warholm vil kanskje være en del av stafettlaget til Norge under neste års friidretts-EM. Vis mer

27-åringen har aldri deltatt i stafett på seniornivå. Likevel åpner han opp for å delta i en ny distanse i neste års EM.

– Nå har vi plutselig et så bra lag på 400 meter, at vi kan stille stafettlag i EM og snakke om medaljer. Jeg har sagt at hvis vi kommer dit, skal jeg absolutt være positiv til å stille opp på en stafett, sier Warholm i et intervju med Dagbladet.

Sist torsdag ble Ulsteinvik-mannens norgesrekord på 400 meter flatt slått av 20-åringen Håvard Bentdal Ingvaldsen. Warholm ser en spennende generasjon på vei opp og fram.

– Hvis dette er nivået gutta er på nå, må vi tørre å snakke om det. Jeg håper disse guttene fortsetter å prestere som dette, sier han.