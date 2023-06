Her blir Morten Gamst Pedersen matchvinner på Old Trafford. 18 år senere spiller han fortsatt fotball på høyt nivå. Dette gjør 41-åringen for å holde kroppen i form. Evighetsmaskinen

TRONDHEIM (Aftenposten): En engelsk kvalitetsavis skrev en gang at han var mer populær i Norge enn kong Harald.

23.06.2023 06:45

Han er snart 42 år gammel, men like sprek som i glansdagene. Ni år etter at han spilte sin 83. og siste landskamp, er Morten Gamst Pedersen fortsatt i stand til å bli matchvinner for et opprykksjagende Ranheim på nivå to.

Hva er hemmeligheten?

– Det må være noe reinkjøtt jeg har spist, sier veteranen og bryter ut i latter.

Fleip til side. I dette intervjuet røper finnmarkingen hva han gjør for å tåle toppfotball mer enn 20 år etter at han kom inn som en virvelvind i norsk fotball. Han snakker også om glansdagene i Premier League, stjernestatusen, det lukrative tilbudet fra De forente arabiske emirater og hva som venter etter fotballkarrieren.