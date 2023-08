Kjæresten elsker Trondheim. Nå kan skistjernen overtales

Hun smilte bredt etter etter å ha vunnet i i Granåsen. Nå legger Maja Dahlqvist inn noen ekstra dager i Trondheim og utelukker ikke at hun flytter hit.

Maja Dahlqvist blir noen ekstra dager i Trondheim etter Toppidrettsveka og utelukker ikke flytting til VM-byen. Vis mer

Publisert: 19.08.2023 12:43 Oppdatert: 19.08.2023 12:53

– Kevin (Bolger, amerikansk landslagsløper. journ.anm), kjæresten min, elsker dette stedet. Han har vært her og trent i seks somre, så han får selge det inn til meg. Det jo snart et VM, så er det ett år man skal flytte, så er det vel neste år, sier Dahlqvist til Adresseavisen på spørsmål om hun ser for seg mange treningsdøgn i VM-løypene det neste året.

Etter Toppidrettsveka blir 29-åringen igjen noen ekstra dager i Trondheim.