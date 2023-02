Nå tar RBK tilbake kontrollen: - Betyr veldig mye

RBK-shopen er tilbake under Rosenborg sitt eierskap. Det er en del av et langt større prosjekt, som de har skaffet hjelp for å gjennomføre.

Smilet sitter løst hos Rosenborgs daglige leder, Tore Bjørseth Berdal, nå som RBK-shopen igjen eies av klubben.

14.02.2023 20:48

– For Rosenborg betyr dette veldig mye. Nå har vi kjøpt tilbake shopen.

Tore Bjørseth Berdal er meget fornøyd når Adresseavisen møter ham, foran kassaapparatet i supporterbutikken.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn