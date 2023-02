Skadet McGrath har lært etter marerittet: – Det gikk helt i svart

COURCHEVEL (VG) Atle Lie McGrath (22) tror han var «heldig» etter fallet i torsdagens super-G. Nok et mesterskap ryker for ulykkesfuglen, men én ting er annerledes enn sist.

BESTEVENNER: Atle Lie McGrath (t.v.) og Lucas Braathen er i tillegg til lagkamerater bestevenner.







10.02.2023 16:49

– Det er brutalt. Det er toppidrett på sitt verste, sier McGrath på fredagens pressekonferanse, hvor VG var til stede.

Atle Lie McGrath falt og skadet seg i torsdagens Super-G i VM. Det gikk utover kneet.

Han er positiv og tror ikke det er like ille som skaden som holdt ham ute lenge i for et par år siden, og omtaler seg selv som «litt heldig».

– For to år siden var det en ganske lik skade. Da raknet det totalt. Det gikk helt i svart, sier McGrath til VG og sier at han nå er sterkere mentalt.

Kompisen: – Uvirkelig

Likevel er mesterskapet over for alpinkometen etter kun to øvelser.

– Det er uvirkelig, for både meg og ham. Vi fortsetter mønsteret om at mesterskap ikke vil seg, sier Lucas Braathen til VG. Braathen trener seg opp etter at han måtte operere etter akutt blindtarmbetennelse for en drøy uke siden.

Både McGrath og Braathen ble skadet før VM i Cortina i 2021.

Braathen anslår at det er 50 prosent sjanse for at han rekker slalåmen i VM, som er 19. februar i Courchevel.

– Angrer ikke

Blant medaljefavorittene der hadde også McGrath vært.

– Alle pusher Atle til å kjøre flere grener, for han er forbanna god på ski. Alle vil ha mer av Atle og meg på renn, for å true sammendraget. En ting de glemmer å se er at vi har hatt 10 dager med super-g-trening denne sesongen i USA, og siden vi begge er teknisk gode på ski så presterer vi, men vi har mindre erfaring enn de andre, sier Braathen.

– Er du kritisk til landslagsledelsens vurderinger om at Atle skulle kjøre Super-G i VM?

– Jeg sier ikke at det var feil at han kjørte, men jeg sier bare at det er verdt en tanke. Han har desidert minst meter på de lange skiene i det super-G-rennet, svarer Braathen.

McGrath sier at han «ikke angrer ett sekund på valgene han har tatt».

– Jeg tok en risiko, gjorde en vurdering og var villig. Stolt over at jeg turte å gå for det, sier han til VG.