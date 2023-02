Hovland avsluttet med birdie – statistikken holder

PHOENIX (VG) Etter to av fire runder i storturneringen Phoenix Open er Viktor Hovland åtte slag bak lederen.

FULLE TRIBUNER: Her entret Viktor Hovland det beryktede hull 16 i Phoenix Open.





10.02.2023 20:28 Oppdatert 10.02.2023 23:34

– Buuuuu! kunne VGs utstedte høre publikum skrike fra tribunen da Viktor Hovlands gruppepartner Tom Kim bommet på greenen på et av PGA-tourens mest spesielle hull, nummer 16 på TPC Scottsdale.

Det var i stor kontrast til da den siste i gruppetrioen, Scottie Scheffler, la ballen nydelig nærme hullet og ble møtt med det jubelbrølet. Hovland selv leverte et helt middels innspill, og ble møtt med hverken buing eller jubel på hull 16, kjent som verdens mest høylytte golfhull.

Hovland klarte par på hullet. Nordmannen lå godt plassert, med −3 og bare tre slag bak lederen, i 20 grader og solskinn.

FULLT FOKUS: Viktor Hovland (t.h) sammen med hans caddie Shay Knight under andre runde i Phoenix.

Men på banens 18. hull, Hovlands niende denne runden, ble det en bogey. Og det var starten på en liten kriseperiode.

Hovland fulgte opp med to nye bogeyer, og falt dermed enda lenger ned på listene. Heldigvis slo nordmannen sterkt tilbake etter tre strake bogeyer med en birdie. Deretter har det vært veldig varierende spill.

Etter å ha satt en lang birdieputt på siste hull endte han på −1 på dagen og −2 totalt. Det holder til en foreløpig delt 21. plass, åtte slag bak ledende Scottie Scheffler fra USA.

Hovland er fortsatt på skuddhold av en sterk plassering. Hans sesong har vært brukbar, nordmannen ligger på 47. plass i FedEx-cupen. I tillegg vant han Tiger Woods turnering Hero World Challenge, som ikke er en del av PGA-touren.

Og spillet hans har vært stødigere enn en 47. plass skulle tilsi: Hovland har spilt 26 runder (inkludert Hero-turneringen), ingen dem har vært over par. Det så skummelt ut fredag, med fem hull igjen var han over par, men Hovland reddet seg inn med to sene birdier.