Warholm med ny supertid: Nest beste løp i karrieren

Årets første møte med rivalen Alison dos Santos endte med knusende seier for Karsten Warholm.

KNUSTE KONKURRENTENE: Karsten Warholm viste storform en drøy måned før VM i Budapest.





– Fantastisk. Det var deilig. Gode forhold. Det var viktig å slå gutta litt. Det var mange som snakket på forhånd, nå kunne jeg vise det med beina, sier Karsten Warholm til NRK etter løpet.

Med tiden 46,51 leverte Warholm sitt nest beste løp i karrieren, kun slått av verdensrekorden på 45,94 han satte i Tokyo i 2021.

46,51 er en hundredel raskere enn tiden Warholm løp inn til på Bislett tidligere i år, og med det ny Diamond League-rekord. Det er også den fjerde beste tiden gjennom historien og ny banerekord i Monaco.

– Det er viktig å vise muskler ved en så viktig anledning, sier Warholm.

– Hver gang jeg løper er det for å vise at jeg er her for å kjempe. De vet godt at det er jeg som har vunnet det meste de siste årene. Det er viktig å vise at de gamle fortsatt er med og kjemper, sier Warholm.

Det var det første møtet mellom Warholm og den brasilianske stjernen Alison dos Santos siden VM i Eugene for 366 dager siden. Den gangen var det dos Santos som vant, men fredag kveld var brasilianeren over sekundet bak.

– Han utklasser dos Santos, som aldri var i nærheten, skrek NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

PARKERT: Konkurrentene hadde ikke sjanse til å henge med Karsten Warholm i Monaco fredag.

– Han får et mentalt og psykisk overtak på dos Santos en måned før VM i Budapest, sa NRK-kommentator Jann Post.

Dos Santos endte på andreplass med tiden 47,66 i det som var hans sesongåpning.

Warholm åpnet knallhardt i Monaco fredag og fikk tidlig et godt forsprang ned til resten. Dos Santos tok innpå midtveis da nordmannen kom noe ut av rytmen, men brasilianeren var aldri i nærheten av å true Warholm.

Finalen på 400 meter hekk i VM går 23. august.