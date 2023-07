RBK-Holse: - Jeg ville gjort laget bedre som indreløper

Ovegangsryktene svirrer rundt Carlo Holse. Selv er dansken bekymret for hva kantrollen på et haltende RBK kan bety for veien videre.

Rosenborg-trening onsdag 12. juli 2023. Carlo Holse. Vis mer

– Jeg har tenkt den tanken. Det ville vært å lyve om jeg hadde sagt noe annet.

Slik svarer Carlo Holse på spørsmålet om han er redd for at rollen på høyrekanten i et RBK-lag som sliter tungt kan ødelegge for veien videre i fotballkarrieren.