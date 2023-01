Buffalo Bills slapp med skrekken – er ett skritt nærmere Super Bowl

(Buffalo Bills – Miami Dolphins 34–31) Miami måtte klare seg med tredjevalget Skylar Thompson (25) som quarterback, men klarte likevel lage trøbbel for Super Bowl-favorittene.

SLO TILBAKE: Josh Allen kastet for 352 yards og 3 touchdown-pasninger og ledet Bills til neste runde i NFL-sluttspillet.

15.01.2023 22:55

Det var ingen som trodde at Florida-laget skulle ha en sjanse mot storfavorittene Buffalo Bills, men rett etter pause tok Dolphins overraskende nok ledelsen for første gang i kampen da forsvarsspiller Zach Sieler fikk tak i ballen og løp som en bulldoser inn i målfeltet.

Mye av grunnen til at Dolphins var avskrevet var skadene på QB1 Tua Tagovailoa (ute med sin tredje hjernerystelse for sesongen) og QB2 Teddy Bridgewater (finger ute av ledd).

Buffalo-fansen fikk svette i noen minutter, men så kastet Josh Allen to touchdown-pasninger på rad til Cole Beasley og Gabe Davis. Jeff Wilson svarte med en touchdown langs bakken for Dolphins og sørget for en spennende innspurt.

Dolphins klarte aldri score de tre poengene de trengte, og da Devin Singletary ble dømt til 1st down med 34 sekunder igjen var kampen over.

– Det var ikke en pen kamp av oss, men forsvaret vårt steppet opp. Dette er playoffs, og vi fant en måte å vinne på, sier Josh Allen til CBS.