Forandringene som skal heve Norge: Vraket kampropet

KATOWICE (VG) Norge går inn i VM-avslutningen med mange av de gamle spillerne. Men kampropet er nytt og forandringene er flere.

1–2–3 NORGE: Magnus Gullerud (til venstre), Christian O’Sullivan, Kristian Bjørnsen og Norge med nytt kamprop i VM.

20.01.2023 20:21

Det mest synlige er at håndballguttas mangeårige kamprop og varemerke «Ubuntu «er byttet ut med «1–2–3 Norge!».

– Vi skal ha noe som knytter oss i dette laget sammen. «Ubuntu» ble innført for lenge siden og en del av de unge visste egentlig ikke hva det sto for. Det har fungert tidligere, men nå har vi hatt en ny verdiprosess som har gitt oss nye rammer. Hvordan vi skal være både på og utenfor banen, forklarer kaptein Christian O’Sullivan.

Norge har siden 2011 brølt det sørafrikanske ordet for samhold i enden av alle time out-perioder.

– Vi har ikke funnet opp kruttet på nytt. Men det er viktig at alle føler at de bidrar og føler seg som en del av landslaget, følger visekaptein Kristian Bjørnsen opp.

Lørdagens VM-kamp mot Qatar kan sende Norge til kvartfinalen onsdag. Jonas Wille startet jobben som landslagssjef 1. juli. Han har gjort flere endringer.

Angrepsspillet er forandret. Sander Sagosen & co. skal fortsatt ta tøffe dueller, men ballen skal oftere slippes videre, ballflyten dyrkes, og Wille ønsker mer spill i banens bredde.

Olympiatoppens idrettspsykolog Erik Hofseth jobber mer med både laget og enkeltspillere enn tidligere. Han er på plass i VM og hadde fredag en bolk på spillermøtet.

Jonas Wille ønsker å knytte landslaget tettere til Olympiatoppens ressurser også når det gjelder andre fagområder.

Stillingsinstruksen til den fysiske treneren blir forandret.

Laget har startet en ny verdiprosess ledet av den svenske håndballpersonligheten Per Olov Ström. I samarbeid med spillerne er tre nye verdier etablert: Sult, kameratskap og profesjonalitet.

Dagplanen i mesterskap er lagt om for å gi spillerne lenger friperioder. Tanken er at de skal samle mer energi ved i perioder å koble bedre av.

PAPPAJENTE: Christian O’Sullivan sammen med datteren etter seieren over Serbia torsdag.

– Jeg vil ikke kalle det å rydde opp, men jeg tror det er viktig å gå gjennom noen nye prosesser. Det betyr mye at alle føler seg hjemme når vi er samlet så lenge som i VM. Det er viktig at det ikke går for mange år mellom man tar en runde på dette, mener mangeårig støttespiller, Magnus Gullerud.

Han er sammen med Harald Reinkind landslagets tillitsvalgte. Sammen med kapteinsteamet (O’Sullivan, Bjørnsen og Magnus Abelvik Rød) utgjør de ledelsen i spillergruppen. I tillegg er Sander Sagosen tett knyttet opp mot disse fem. Landslagets største stjerne har av Wille fått et spesielt ansvar for å vise ledelse på og utenfor banen.

Håndballjentene har i veldig mange år vært knyttet til Olympiatoppens mest kjente psykolog, Britt Tajet-Foxell. Nå jobber herrelandslaget tettere enn tidligere med Erik Hofseth.

– Erik er veldig flink. Vi føler det som trygt å gå til ham om det er ett eller annet. Det blir mye håndball med kamp annenhver dag. Det er bra å ha noen å prate med, mener Christian O’Sullivan.

– Det er en nyttig ting å ha som verktøy, mener Gullerud.

– Vi har et ekstremt godt støtteapparat rundt oss, mener Bjørnsen.

Ole Martin Viken er fysisk trener i sitt siste mesterskap etter å ha jobbet med landslaget i 10 år. Jonas Wille ønsker at den fysiske treneren i fremtiden skal være omreisende til enkeltspillere og klubber i tillegg til å være knyttet tettere til Olympiatoppens ekspertise på området.

– Han var vårt førstevalg og Ole Martin var villig til å være med. Men det er mange elementer som skal gå sammen her og jeg vil ha en prøveperiode på ett år. Det kom vi ikke til enighet om, forteller Wille.