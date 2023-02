Bronsejentene slår ring rundt Kvandal (21): – Tror ikke han har tenkt seg om

PLANICA (VG) Etter VM-bronsen i lagkonkurransen måtte både trener Christian Meyer og landslagssjef Clas Brede Bråthen svare for uttaket etter en uttalelse fra NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

BRONSEDAMER: Thea Minyan Bjørseth, Eirin Kvandal, Anna Odine Strøm og Maren Lundby kom på 3. plass i VMs laghoppkonkurranse.









25.02.2023 13:58 Oppdatert 25.02.2023 15:18

– Jeg tenker at vi tar ut hopperne som vi tror kommer til å ta flest poeng, uavhengig om de kan sette nedslag eller ikke, sier hoppsjef Bråthen til VG.

Ingen av de norske hopperne leverte maks i finaleomgangen da det ble bronse, samtidig som én av hopperne ikke kunne få maks uttelling på stilkarakterene.

Eirin Maria Kvandal, som lørdag tok sin første VM-medalje i et seniormesterskap, sliter med en leggskade. 21-åringen ble enig med ledelsen før rennet om at hun ikke skulle sette telemarknedslag på sine hopp.

Det fikk NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen til å uttlae følgende etter hennes andre hopp:

– Jeg sitter med den dårlig følelse av at vi stiller med en utøver i VM som ikke vil sette nedslag.

– Han får tenke det han vil. Jeg er inne i en prosess. Jeg vet at i dag hadde jeg ikke klart å sette nedslag, forteller Kvandal til VG.

Silje Opseth, som er nummer syv i verdenscupen sammenlagt, var ikke tatt ut på laget. Hun skal selv ikke ha følt at formen var god nok.

Til slutt skilte det 3,5 poeng opp til Østerrike på annenplass og 15,2 poeng opp til Tyskland som vant. Men hverken Bråthen eller landslagssjef Meyer ville ha noe av at laguttaket var feil.

– Det er klart hvis du heller vil hoppe 80 meter og sette nedslag, så må du begynne å regne på poeng. Jeg tror ikke han har tenkt seg om, sier landslagstrener Meyer til VG.

– Vi står 100 prosent sammen om det valget vi gjorde. Jeg vet at Silje aksepterer det valget også. Vi er fornøyd med det valget. Jeg tror Mayer og Stensrud er bedre skikket enn Remen Evensen, men vi takker for innspillet, sier Bråthen.

Også lagvenninne slår ring om Kvandal.

– Vi er bare glad for at Eirin stiller, at hun kommer seg trygt ned. Hun har jobbet kjempehardt, sier Anna Odine Strøm til VG, før Maren Lundby følger opp:

– Jeg synes det er stort at Eirin hopper i dag. Hun har hatt sine utfordringer med knær og legger. Det er hennes første mesterskap, mye nytt. At hun stiller, jeg er veldig glad for at hun hopper i dag. Vi har Silje (Opseth) som selv ikke har følt at formen er helt der hun ønsker. Da trådte Eirin til.

Kvandal er glad for støtten fra lagvenninnene.

– Det setter jeg veldig pris på. Jeg har kjent på det hele dagen at de har hatt ryggen min. Det er stort. Det er alltid krevende å stille i en lagkonkurranse. Jeg har slitt med en legg. Jeg merker at det preger meg i luften, men jeg synes at i alle fall siste hoppet så klarte jeg å stålsette meg, sier Kvandal til VG.

Det norske laget luktet på både gull og sølv, men det ble altså den tredje bronsen av tre mulige i lagkonkurransens historie til slutt.

– Det er stort, det er det. Det er på ingen måte sett for meg at dette skulle bli et medaljemesterskap for meg. Så det å få meg de sen bronse smaker veldig godt, sier Lundby.

Med 17,4 poeng opp til ledende Tyskland før den siste puljen i kvinnenes lagkonkurranse lørdag, og med 2,9 poeng ned til Østerrike på tredjeplass, var det igjen opp til 24 år gamle Anna Odine Strøm.

Hopperen som tok bronse i den individuelle konkurransen torsdag, strakte seg til 95 meter i sitt siste hopp. Det var ikke nok til å gå forbi Østerrike i ledelsen, men nok til å gå inn foran Slovenia som hadde annenplassen.

Da Katharina Althaus for Tyskland, som vant det individuelle rennet torsdag, landet på 94,5 meter, ble Norge skjøvet ned til bronse. Den tredje i rekken.

– Det var hyggelig å ta bronse med laget. Vi gjør alle ganske ok prestasjoner. Vi er nærmere enn vi var forrige gang, sier Strøm til VG.

Det norske laget bestod av Maren Lundby, Eirin Maria Kvandal, Thea Minyan Bjørseth og Anna Odine Strøm.