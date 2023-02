Han skal bidra til hockey-opprykk: – Det har vært noen intense dager

Etter tre poeng på de to første kampene for Nidaros, lover Markus Persson enda bedre prestasjoner i de kommende kvalik-kampene mot Comet.

Markus Persson har kommet inn for å hjelpe Nidaros opp i Fjordkraftligaen.

23.02.2023 13:42

– Det var to kamper hvor det var "pang", og man er i gang. Det gikk greit, men det skal bli bedre med tiden, lover Markus Persson.

Nidaros sin svenske nykommer har ikke rukket å spille mer enn to kamper for klubben, men har allerede notert seg for tre poeng. Debuten fikk han lørdag borte mot Narvik, hvor Nidaros tapte 3–2 etter spilleforlengelse. Dagen etter sto igjen Narvik på motsatt side, men igjen endte det med overtidstap.

