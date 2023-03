Her skal det spilles cupkamp søndag: – Naturlig at NFF skal ta regningen

Allerede i desember var Frank Lidahl svært kritisk til at cupkampen mot Bodø/Glimt. Det kraftige snøværet denne helga har på ingen måte endret på det.

Tunge snøbyger på Ranheim dagen før cupkampen mot Bodø/Glimt.

04.03.2023 15:48

– Vi ser det som naturlig at NFF skal ta regningen, sier Frank Lidahl til Adresseavisen.

Det er litt over ett døgn til sesongen er i gang for Ranheim. Bodø/Glimt kommer på besøk til ei vinterkledd fjære. Trondheim har vært preget av tungt snøfall de siste dagene og det forventet at nedbøren skal fortsette inn i søndagen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn