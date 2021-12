Kan bli tidenes mestvinnende: – Katrine er i en egen klasse

BARCELONA (VG) Med seier i VM-finalen blir Katrine Lunde (41) tidenes mestvinnende kvinnelige håndballspiller. Camilla Herrem (35) følger hakk i hæl når håndballjentene kjemper om en ny tittel mot Frankrike.

PÅ VEI OPP: Katrine Lunde og Camilla Herrem kan i VM-finalen gå opp på toppen av medaljestatistikken for kvinnelige håndballspillere.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Katrine er i en egen klasse, mener Herrem.

– Det er ikke bare at hun er ekstremt god, men hun har også et veldig vinnerinstinkt også. Det er til stede uansett om vi varmer opp til trening eller det er VM-kamp. Du ser at hun skal vinne, beskriver lagvenninnen.

Sammen kan de komme til å toppe den norske adelskalenderen som til sammen inneholder 115 kvinner med medalje fra mesterskap. 69 av dem har jublet for gull. Les statistikken nederst i saken.

Lundes gamle keeperkollega Kari Aalvik Grimsbø avsluttet mesterskapskarrieren for Norge da Norge tapte nettopp VM-finalen for Frankrike for fire år siden. Hun står notert med ni gull i OL, VM og EM. Mer enn noen annen kvinnelig håndballspiller.

Les også Lunde forberedt på benken i finalen: – Det er muligheter for det

Katrine Lunde dominerte semifinalen mot Spania fredag. Hvis Norge vinner VM-finalen søndag går både hun og Herrem opp på ni gull og passerer Grimsbø på sølv og bronsemedaljer i mesterskap.

– Jeg er glad i å vinne. Så jeg er glad i hver tittel jeg kan få, sier hun til VG.

Målvakten er med sine 41 år den eldste som noensinne har spilt på landslaget. Hun spiller sin landskamp nummer 326 i finalen. Det rekord uansett idrett i Norge.

Katrine Lunde har også vunnet fem Champions League-titler med sine klubber Vipers, Györ og Viborg. Pluss EHF-cupen med Rostov-Don. Dermed kan en VM-triumf bli hennes 15. internasjonale tittel.

SEMI-DRONNING: Katrine Lunde leverte en stor semifinale mot Spania fredag.

– Nei, nei, nei. Jeg kan ikke disse tallene, svarer hun når VG drar opp gullstatistikken.

Seiersmaskinen kan også skilte med 23 nasjonale klubbtitler fra Norge, Danmark og Ungarn.

– Det som driver Katrine er at hun aldri er fornøyd, sier Mats Olsson, som har jobbet med henne i 16 år.

– Hun vil bli bedre hele tiden. Det tar ikke slutt. Hun blir fortsatt irritert når hun ikke får til det på treninger. Det er et sunnhetstegn. Hun tar ikke den bekvemme med å bare stille seg i mål og leve på navnet og det hun gjorde for noen år siden, mener målvaktstreneren.

– Det mest spesielle ved å vinne er å sette seg et mål og sammen jobbe for å klare det, beskriver Lunde selv og snakker om at hun «føler seg forpliktet» overfor laget.

Les også VM-debutanten rett til finalen: – Det er helt enormt

– Det er ikke alltid jeg lykkes. Men jeg jobber for det, sier hun.

Lunde som har varslet at hun også kan tenke seg også å spille neste års EM. Men nå handler alt om VM-finalen mot Frankrike.

Hun har opplevd både glede og fortvilelse i akkurat denne kampen. For 10 år siden gjorde hun 17 redninger da Norge knuste Frankrike i 32–24 i Brasil. Det gikk langt tyngre da hun reddet bare fem baller i 21–23-tapet for de franske jentene i VM-finalen for fire år siden.

– Det har vært veldig fin stemning i laget de siste dagene. Vi er rolige med tanke på at vi skal møte Frankrike og vet at vi kjenner dem godt. Vi har en god selvtillit i troppen nå, mener hun.

Les også Bredal Oftedal er konfliktsky: Setter rekord som kaptein

Katrine Lunde og Camilla Herrem blir uansett ikke verdens mest meritterte håndballspillere regnet i suksess på landslaget. På den tronen sitter legendetrioen Nikola Karabatic, Thierry Omeyer og Michaël Guigou – alle med 10 titler for det franske herrelandslaget.

– Det er jo sykt å få være med på så mye. Det er vanskelig å huske alt vi har vært med på. Slik er det med toppidretten. Med en gang vi er ferdig her så er det noe nytt. Jeg gleder meg til den dagen jeg kan sette meg ned å tenke på alt jeg vært med på, sier Camilla Herrem.

EGEN KLASSE: Katrine Lunde og Camilla Herrem før morgendagens finale mot Frankrike. – Katrine er i en egen klasse, mener Herrem.

Norges adelskalender

Medaljer i VM, OL og EM rangert etter gull – sølv – bronse. Spillere fra årets VM-tropp uthevet.

1. Kari Aalvik Grimsbø 9 – 2 – 2

2. Katrine Lunde 8 – 4 – 3

3. Camilla Herrem 8 – 2 – 3

3. Marit Malm Frafjord 8 – 2 – 3

5. Linn-Kristin R. Koren 8 – 2 – 2

6. Karoline D. Breivang 8 – 2 – 1

7. Heidi Løke 7 – 2 – 2

8. Kari Mette Johansen 7 – 1 – 1

9. Stine Bredal Oftedal 6 – 2 – 2

10. Kristine Lunde-Borgersen 6 – 2 – 1

11. Tonje Larsen 5 – 3 – 3

12. Else-M. Sørlie-Lybekk 5 – 3 – 1

13. Linn Jørum Sulland 5 – 2 – 0

14. Ida Alstad 5 – 1 – 2

14. Nora Mørk 5 – 1 – 2

16. Tonje Nøstvold 5 – 1 – 1

17. Gøril Snorroeggen 5 – 1 – 0

18. Gro Hammerseng-Edin 4 – 3 – 0

19. Silje Solberg 4 – 2 – 1

20. Sanna Solberg-Isaksen 4 – 1 – 2

20. Veronica Kristiansen 4 – 1 – 2

22. Amanda Kurtovic 4 – 1 – 1

23. Elisabeth Hilmo 3 – 2 – 1

24. Katja Nyberg 3 – 2 – 0

25. Emilie Hegh Arntzen 3 – 1 – 1

25. Stine Skogrand 3 – 1 – 1

25. Terese Pedersen 3 – 1 – 1

28. Ragnhild Aamodt 3 – 1 – 0

29. Mari Molid 3 – 0 – 1

29. Marta Tomac 3 – 0 – 1

31. Heidi Tjugum 2 – 4 – 1

32. Trine Haltvik 2 – 3 – 2

33. Kjersti Grini 2 – 2 – 2

34. Jeanette Nielsen 2 – 2 – 1

34. Mette Davidsen 2 – 2 – 1

36. Sahra Hausmann 2 – 2 – 0

37. Cecilie Leganger 2 – 1 – 3

38. Marianne Rokne 2 – 1 – 1

38. Mia Hundvin 2 – 1 – 1

38. Vilde Ingstad 2 – 1 – 1

41. Ann Cathrin Eriksen 2 – 0 – 0

41. Emily Stang Sando 2 – 0 – 0

41. Isabel Blanco 2 – 0 – 0

41. Malin Aune 2 – 0 – 0

41. Pernille Wibe 2 – 0 – 0

46. Susann G. Bjerkrheim 1 – 4 – 3

47. Janne Tuven 1 – 4 – 0

48. Kristine D. Havnås 1 – 3 – 3

49. Vigdis Hårsaker 1 – 3 – 0

50. Anette H. Johansen 1 – 2 – 0

51. Birgitte Sættem 1 – 1 – 1

51. Kari Brattset Dale 1– 1 – 1

51. Marit R. Jacobsen 1 – 1 – 1

54. Ida B. Karlsson 1 – 1 – 0

54. Maja Jakobsen 1 – 1 – 0

55. Henny Reistad 1 – 0 – 1

55. Tine Stange 1 – 0 – 1

55. Kristine Breistøl 1 – 0 – 1

58. Anne Kjersti Suvdal 1 – 0 – 0

58. Betina Riegelhuth 1 – 0 – 0

58. Camilla Carstens 1 – 0 – 0

58. Camilla Thorsen 1 – 0 – 0

58. Elise Alsand 1 – 0 – 0

58. Kjersti Beck 1 – 0 – 0

58. Kjerstin Boge Solås 1 – 0 – 0

58. Randi Gustad 1 – 0 – 0

58. Rikke Granlund 1 – 0 – 0

58. Silje Waade 1 – 0 – 0

58. Siv Heim Sæbøe 1 – 0 – 0

58. Tine R. Kristiansen 1 – 0 – 0

70. Anette Skotvoll 0 – 3 – 2

71. Cathrine Svendsen 0 – 2 – 2

72. Heidi Sundal 0 – 2 – 2

72. Ingrid Steen 0 – 2 – 2

72. Karin Pettersen 0 – 2 – 2

72. Tonje Sagstuen 0 – 2 – 2

76. Hanne Hogness 0 – 2 – 1

76. Kari Solem 0 – 2 – 1

76. Monica Sandve 0 – 2 – 1

79. Ellen Thomsen 0 – 2 – 0

79. Mimi Slevigen 0 – 2 – 0

79. Monica Vik Hansen 0 – 2 – 0

82. Hege Kvitsand 0 – 1 – 2

82. Marte Eliasson 0 – 1 – 2

82. Mona Dahle 0 – 1 – 2

82. Siri Eftedal 0 – 1 – 2

86. Anja Hammerseng-Edin 0 – 1 – 1

86. Berit Digre 0 – 1 – 1

86. Hanne Hegh 0 – 1 – 1

86. Hege Frøseth 0 – 1 – 1

86. Karin Singstad 0 – 1 – 1

86. Kjerstin Andersen 0 – 1 – 1

86. Kristin Midthun 0 – 1 – 1

86. Kristine Moldestad 0 – 1 – 1

94. Emilie Christensen 0 – 1 – 0

94. Hanne Halén 0 – 1 – 0

94. Helene G. Fauske 0 – 1 – 0

94. Heidi Halvorsen 0 – 1 – 0

94. Henriette Henriksen 0 – 1 – 0

94. Kari Anne Henriksen 0 – 1 – 0

94. Karoline Næss 0 – 1 – 0

94. Lina O. Rosenberg 0 – 1 – 0

94. Linn Gossé 0 – 1 – 0

94. Lise Kristiansen 0 – 1 – 0

94. Silje Bolset 0 – 1 – 0

94. Unni Hinkel 0 – 1 – 0

94. Vibeke Johnsen 0 – 1 – 0

107. Anne Migliosi 0 – 0 – 1

107. Connie Mathiesen 0 – 0 – 1

107. Kristin Eide 0 – 0 – 1

107. Linn Siri Jensen 0 – 0 – 1

107. Renate Urne 0 – 0 – 1

107. Siv Seglem 0 – 0 – 1

107. Unni Birkrem 0 – 0 – 1

107. Vilde I. Johansen 0 – 0 – 1

107. Åse Birkrem 0 – 0 – 1