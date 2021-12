Slik så det ut på RBK-brakka torsdag morgen: – Litt sørgelig at folk bruker slike midler

Noen har over natten hengt opp to bannere med meldinger om at styret i Rosenborg må gå.

Dette banneret hadde blitt hengt på Brakka i løpet av natt til torsdag.

16. des. 2021 08:55 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er litt sørgelig at folk bruker slike midler. Men det er lov.

Det sier styreleder Ivar Koteng til Adresseavisen torsdag morgen. I løpet av natten har to bannere blitt hengt opp utenfor Brakka, med påskriften «avgå!» og «styret - en skam for byen».