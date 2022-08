Fullt kaos om Formel 1-fører: – Jeg har ikke signert

Formel 1-teamet Alpine har publisert at Oscar Piastri (21) erstatter Fernando Alonso (41). Men føreren selv nekter for at det er riktig.

TIL ALPINE – ELLER? Oscar Piastri er av Alpine bekreftet som deres nye fører fra 2023-sesongen. Føreren selv benekter dette.

2. aug. 2022 20:11 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg forstår at Alpine, uten min godkjenning, har sendt ut en pressemelding om at jeg skal kjøre for dem neste år. Dette er galt, og jeg har ikke signert noen kontrakt med Alpine for 2023. Jeg kommer ikke til å kjøre for Alpine neste år, skriver Piastri på Twitter.

– Det ryktes at Piastri selv ønsker å gå til McLaren, og at det er forhandlinger på gang, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Det blir bekreftet av Motorsport.com, som skriver at Piastri og hans manager Mark Webber forhandler med McLaren om å erstatte Daniel Ricciardo der.

– Jeg kan ikke husker noe tilsvarende i Formel 1, sier Atle Gulbrandsen.

Han viser derimot til en tilsvarende strid i «det amerikanske formel 1», Indycar, der to team, Ganassi og McLaren, kjemper om den samme føreren.

– Kanskje vi får en situasjon som i IndyCar, der to team mener de har kontrakt med sjåføren Alex Palou? spør Atle Gulbrandsen.

Ganassi mener de har en opsjon på Palou, men spanjolen benekter det.

Alpine er altså klar på at Piastri er klar:

Oscar Piastri vant i 2021 Formel 2-mesterskapet for det samme teamet som Dennis Hauger nå kjører for, Prema. Han er australsk og to år eldre enn nordmannen. Han vant Formel 3-mesterskapet i 2020 og året før Formel Renault.

Piastri har vært en del av Alpines juniorprogram siden 2020 og er i årets Formel 1-sesong reserve for både Alpine og McLaren. Det var ventet at Piastri skulle få sin debut i Formel 1-bil under treningen til Frankrikes Grand Prix, men det ble utsatt.

Også den offisielle twitterkontoen til Formel 1 bekrefter Piastri-signeringen:

Esteban Ocon er den andre Alpine-føreren som er klar for 2023. Fernando Alonso forsvinner neste år til Aston Martin, der han erstatter Sebastian Vettel, som legger opp.

Før det gikk det rykter om at Alonso og Alpine var i ferd med å bli enige om en ny kontrakt. Alonso begrunner valget med at Aston Martin er blant de mest spennende lagene i Formel 1 med tanke på hvor mye de er villige til å legge ned for å nå toppen.

– Ingen i Formel 1 i dag viser en større visjon og forpliktelse til å vinne, og det gjør det til en veldig spennende mulighet for meg, sier Alonso ifølge sitt nye lags hjemmesider.

PS: Alpine er det tidligere Renault-teamet.