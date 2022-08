Formel 1 i 2023: Disse risikerer å stå uten jobb

Førerkabalen i Formel 1 for 2023 har ikke gått opp ennå. To mann ligger dårligst an til å få fortsatt tillit - og én talentfull kar risikerer å angre på sitt nei.

I TYNN TRÅD: Fra v.: Daniel Ricciardo, Nicholas Latifi og Oscar Piastri.

10. aug. 2022 12:25 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det mener i hvert fall Viaplays ekspertkommentator Stein Pettersen - og mange internasjonale eksperter er enig med ham.

Sommerens store sak i Formel 1 har vært at Alpine annonserte Oscar Piastri (21) som sin nye fører - men australieren sa nei.

Alpine truer nå med rettssak for å få igjen alle pengene de har brukt på å gjøre Piastri til en fører på Formel 1-nivå. Piastris folk skal være i forhandlinger med McLaren om å kjøre der.

– Piastri risikerer faktisk å sitte på sidelinjen ett år til. Det blir lenge. Han ble Formel 2-mester i 2021 og er nå reservefører. Jeg håper at folkene rundt ham har tenkt seg godt om før de sa nei til Alpine-setet. Men manager hans, Mark Webber, er en rutinert fyr, så vi får tro at det går seg til, sier Stein Pettersen.

McLaren vil ha avklaring

Motorsport.com skriver at Piastri må finne seg i å være en outsider som hele tiden må bevise - om han går til McLaren, der Lando Norris har full tillit hos McLaren-sjefen Zak Brown.

Når det gjelder feltet for øvrig, svarer Stein Pettersen slik når vi spør om hvilke av dagens førere som er mest utsatt for å stå uten sete i 2023:

– Nicholas Latifi og Daniel Ricciardo. Selv om Ricciardo egentlig har kontrakt videre og kan styre sin situasjon litt, så er han utsatt. Verken Latifi eller Ricciardo har prestert godt nok. Ricciardo har slitt i ganske mange sesonger på rad, og hvis han får et godt nok tilbud på å gå ut av kontrakten, trenger han ikke fortsette. Spørsmålet er om McLaren forventer en løft neste sesong når de får en ny vindtunnel på plass i god tid før det, undrer Pettersen i Viaplay.

Slik er situasjonen i de ti teamene:

Mercedes

Lewis Hamilton - kontrakt ut 2023.

George Russell - langtidskontrakt.

Stein Pettersen: Alt tyder på at disse to fortsetter. Hamilton har vært veldig tydelig på at han har planer om å fortsette, og teamet begynner å se lysning i tunnelen etter en tung start på sesongen. De kan bli nummer to i konstruktørmesterskapet om Ferrari fortsetter som de har drevet i det siste.

Red Bull

Max Verstappen - kontrakt ut 2028.

Sergio Pérez - kontrakt ut 2024.

Stein Pettersen: – Red Bull kommer nok til å ha samme duo neste år, men er samtidig på jakt etter en fører å ha sammen med Verstappen etter hvert. Om han blir norsk, så hadde det selvfølgelig vært gøy. Men det er vel mer realistisk at Dennis Hauger kommer i AlphaTauri først.

FORTSETTER: Charles Leclerc (t.v.) og Carlos Sainz i Ferrari.

Ferrari

Charles Leclerc - kontrakt ut 2024.

Carlos Sainz - kontrakt ut 2024.

Stein Pettersen: – Ferrari har nok gitt opp i år, men håper å kjempe om både fører- og konstruktørtittelen neste år - med de samme to førerne. Det er ikke hos dem feilen ligger - selv om de har gjort noen tabber.

McLaren

Lando Norris - kontrakt ut 2025.

Daniel Ricciardo - kontrakt ut 2023.

Stein Pettersen: – Norris er sikker. Jeg tror det står mellom Piastri eller Ricciardo om det andre setet. Ricciardo kan bli kjøpt ut. Det er lite sannsynlig at andre enn McLaren er aktuelle for Piastri. Men han kan altså også ende opp uten plass i Formel 1 neste år.

ALPINE: Esteban Ocon (t.v.) fortsetter, mens Fernando Alonso forsvinner til Aston Martin.

Alpine

Esteban Ocon - kontrakt ut 2024.

Fernando Alonso - går til Aston Martin.

Stein Pettersen: – Alonso har forlatt Alpine, og Piastri har sagt nei. Det spekuleres i om det har sammenheng - om spillerommet for dem som driver teamet er for lite til at det kan bli et toppteam. Ocon er sikker, så er spørsmålet om den andre blir noe helt nytt eller om de henter Ricciardo. Men det er bedre å gi en ny fører muligheten. Samtidig tror jeg ikke Mick Schumacher er aktuell.

AlphaTauri

Pierre Gasly - kontrakt ut 2023.

Yuki Tsunoda - kontrakt ut 2022.

Stein Pettersen: – Gasly er bekreftet, og Yuki Tsunoda får etter alt å dømme også en sesong til. Det eneste måtte være at Gasly blir kjøpt ut av kontrakten - for eksempel av Alpine med tanke på at han er fransk og Alpine er fransk. Men samtidig er kjemien med Ocon visstnok ikke så bra. Ayumu Iwasa i Formel 2 kunne kanskje være aktuell, men det blir vel for smalt med to japanere? Vi vet lite om hva som bor i denne bilen, fordi oppdateringene er kommet så sent.

Aston Martin

Lance Stroll - har kontrakt ut 2023.

Sebastian Vettel - erstattes av Fernando Alonso.

Stein Pettersen: – Alonso er altså kommet fra Alpine, og så lenge Stroll gjør det okay, så får han sikkert lov til å fortsette så lenge faren eier teamet. Men det er jo litt spesielt at han kjører på farens lag. Det er litt som om Kjetil Rekdal skulle hente sønnen sin til Rosenborg og latt ham spille uansett. Jeg ser ikke helt for meg at dette kunne ha skjedd i andre idretter. Men samtidig har Stroll kjørt bra, så det er ingen grunn til å latterliggjøre han som fører.

ALFA ROMEO: Valtteri Bottas (t.v.) fortsetter sikkert. Trolig får også kinesiske Zhou ny kontrakt etter å ha levert bra så langt i 2022.

Alfa Romeo

Valtteri Bottas - langtidskontrakt.

Zhou Guanyu - kontrakt ut 2022.

Stein Pettersen: – Alfa Romeo har bekreftet at de er med som tittelsponsor ett år til - mens Sauber drifter teamet og de har Ferrari-motorer. Jeg vil tro at de forlenger med Zhou Guanyu. De er fornøyd med kineseren.

Williams

Alex Albon - langtidskontrakt.

Nicholas Latifi - kontrakt ut 2022.

Stein Pettersen: – Albon er bekreftet, og så spørs det om Nicholas Latifi får fortsette. Spørsmålet er vel hvor viktig pengene fra Latifi-familien er for Williams akkurat nå. Williams har amerikanske eiere, og spørsmålet er om de vil ha en amerikansk fører. I så fall er nok Dennis Haugers rival i Formel 2, Logan Sargeant, mest aktuell. Men jeg tror ikke det betyr veldig mye på resultatlisten om det blir Latifi eller Sargeant.

Haas

Kevin Magnussen - har langtidskontrakt.

Mick Schumacher - kontrakt ut 2022.

Stein Pettersen: – Mick Schumachers kontrakt går ut, men jeg ser ingen grunn til å endre på det for neste år. Jeg holder det som lite sannsynlig at Schumacher eller Magnussen går til Alpine eller Williams. Ferrari er nok det ultimate målet for Schumacher, for å kjøre i samme team som pappa. Mick har alltid brukt litt tid , og han leverer bedre og bedre. Og en Schumacher vil selvfølgelig alltid være attraktiv i Formel 1.