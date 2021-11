Håkon Opdal legger opp

En epoke er over mellom stengene på Stadion.

Håkon Opdal fyller 40 neste år. Da er karrieren slutt.

10. nov. 2021 11:08 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal spille fotball lengre. Jeg har tatt avgjørelsen nå i høst, og det kjennes riktig, sier Håkon Opdal i en melding på Branns hjemmeside.

Keeperen er 39 år. Årets sesong blir hans siste.

– Jeg er takknemlig for at jeg har fått holde på så lenge, og føler at jeg har utviklet meg hele veien, fortsetter Opdal.

Keeperen fra Odda har vært med på noen av de virkelige høydepunktene i Brann-historien, og han har vært med i en aldri så liten mannsalder. Tilbake i 2002 spilte han sin første kamp, da mot Rosenborg på Lerkendal.

Siden tok han cupgull i 2004 og seriegull i 2007. Med sine 296 kamper er han på femteplass på listen over dem med flest kamper for Brann.

Karadas, Opdal og en rekke andre store norske fotballnavn på U21-landslag i 2003.

Karadas: – En kulturbærer

En annen Brann-legende, Azar Karadas, var lagkamerat med Opdal i mange år.

– Det er en person jeg er veldig glad i. En god kamerat som har hatt en fantastisk karriere, sier Karadas.

Han trekker frem at Opdal har jobbet hardt for å bli den keeperen han ble.

– Håkon har vært veldig viktig i Brann. En kulturbærer som kjenner klubben og er veldig glad i klubben. Det er en viktig person i Brann-historien, både på og utenfor banen, sier Karadas.

Opdal og Thorstein Helstad kunne feire seriegull i 2007.

– Siste rest av gullet

– Der forsvant siste rest av gullet, kommenterer Ballsparks Eduardo «Doddo» Andersen. Han kaller Opdal en legende i Brann-sammenheng i kraft av to ting:

– Håkon var med og tok gull i 2007 og ble landslagskeeper. I tillegg er han en trygg, kunnskapsrik og samarbeidsvillig person - og en tydelig leder. Jeg håper han dukker opp i styre eller administrasjon i Brann, sier Doddo.

Opdals historie forteller også en del om hvor mye feil Brann har gjort siden 2007, mener Doddo.

– Han er en av dem Brann kvittet seg med og ikke klarte å ta vare på. Vi må ta vare på de gode, sier Doddo og trekker frem mange minner med Opdal:

– Jeg husker godt skaden da Peter Kovacs scoret. Da han kom inn og tok Ivar Rønningens plass. Og at han trente feil og ble kneskadet.

Grill tok plassen

Denne høsten har Opdal mistet plassen i mål til tyske Lennart Grill. Det har også skjedd før. Da Piotr Leciejewski tok plassen hans i mål, reiste Opdal først til Sønderjyske i Danmark, siden ventet fem år som Start-spiller i Kristiansand.

I 2019 kom han tilbake til Brann, men nå er alså karrieren snart slutt.

– Det blir en annerledes hverdag, og jeg får erfare hvordan det er å ikke være en del av en garderobe, sier Opdal.