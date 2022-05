De Gea med knallhardt oppgjør: – Bare dra!

David de Gea (31) er ikke nådig mot sine medspillere etter et nytt tap. Manchester United-keeperen mener innsatsen som har blitt lagt ned den siste tiden ikke har vært nok til å kunne vinne en eneste kamp.

TAKKER FANSEN: David de Gea sier at han føler seg trist på vegne av supporterne.

Mange ventet at Manchester United skulle kjempe om ligatittelen denne sesongen. Slik endte det virkelig ikke. Fasiten etter 0-1-tapet mot Crystal Palace er 6. plass med 58 poeng. Så få poeng har de aldri fått i en Premier League-sesong før.

– Nivået vi har vist de siste tre eller fire månedene er ikke nok til å vinne en eneste Premier League-kamp, sier en tydelig oppgitt de Gea til Manchester United sin offisielle kanal (MUTV).

Manchester United ender sesongen uten noen trofeer, men siden West Ham tapte mot Brighton så er de likevel sikret spill i Europa League neste sesong.

Målvakten står hoderystende og mener innstillingen til flere av spillerne er grunnen til at de har gjort det så dårlig.

– Vi er slurvete, vi taper enkle baller rundt boksen. Det er umulig å vinne kamper da. De som ikke ønsker å være i klubben – bare dra! Sier de Gea bestemt.

PÅ TRIBUNEN: Erik ten Hag er Manchester United-manager neste sesong. I dag var han på tribunen for å se sesongavslutningen.

Ralf Rangnick tok over jobben som midlertidig manager etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i november. Neste sesong er det Erik ten Hag som tar over roret. Rangnick tar over landslagsjobben i Østerrike. Han vil fortsatt ha en konsulentrolle i Manchester United. Han er ærlig på at jobben blir stor for den tidligere Ajax-manageren ten Hag.

– Vi trengte ikke denne kampen (tapet mot Crystal Palace) for å vite at mye må rettes på. Jeg er likevel optimistisk og positiv til at en ny manager kommer inn, og Erik er en topp manager, sier Rangnick til MUTV.

Også de Gea mener at jobben blir tøff for nederlenderen.

– For å være ærlig, det blir en tøff jobb for ham. Jeg så at han var på stadion i dag, det er et godt signal. Jeg har tro på at ting kommer til å bli bedre neste sesong, sier de Gea.

Selv om den spanske målvakten er misfornøyd med laginnsatsen er han veldig fornøyd med sin egen sesong.

– Jeg er stolt. Jeg har jobbet hardt, og hjulpet laget. Jeg synes jeg har gjort det godt, men det er en lagidrett, så det har ikke noe å si hva jeg har gjort. Det har ikke vært nok, sier de Gea.