Norge stemte aldri mot kritisert forslag – så stoppet Røstes FIS-styre hele saken

Norge stemte ikke mot et kontroversielt forslag om premiepenger, som ville økt forskjellen mellom kjønnene. Da saken nådde styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS), ble forslaget stoppet.

SENDTE FORSLAG I RETUR: Skipresident Erik Røste og FIS-styret forstår at de norske hopperne Silje Opseth og Halvor Egner Granerud mislikte et ferskt forslag om fordeling av premiepenger i hopp.

21 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg og resten av FIS-styret var veldig overrasket, sier Erik Røste, skipresident og Norges medlem av mektige FIS Council, når VG tar kontakt.

Han svarer på spørsmål om hva han tenker om at FIS' øverste organ mottok et forslag som ville øke forskjellene i premiepenger mellom menn og kvinner i hoppsporten ytterligere de neste årene.

Saken ble omtalt av NRK denne uken. Profilene Silje Opseth og Halvor Egner Granerud var svært skuffet. Sistnevnte tok til orde for at pengene burde bli fordelt likt.

Landslagssjef Clas Brede Bråthen var også skuffet og sa til kanalen at «det bare er å notere seg at planen fremover ikke bygger oppunder likestillingsperspektivet».

LIKTE IKKE FORSLAG: Halvor Egner Granerud, her under skiflygings-VM i Planica sist sesong.

– Heldigvis kontrollinstanser

Likevel foretok ikke Norges hopp-politikere seg noe rundt forslaget som ble behandlet i to instanser under FIS-kongressen i Milano denne uken.

Saksgangen under kongresser i FIS-regi følger visse retningslinjer.

Først behandles forslag og saker i en underkomité. For internasjonal hoppsport kalles denne kalenderkomiteen. Der sitter hoppsjef Clas Brede Bråthen og taler Norges sak. Behandlingen kan ende med avstemning. Han forteller at saken om premiepenger ble tatt opp i det forumet.

Videre behandles saken i hver enkelt grens hovedkomité, i dette tilfellet hoppkomiteen i FIS. Der sitter Bertil Pålsrud som Norges representant. Det er hoppkomiteen som foreslår saker til FIS Council – som er organisasjonens øverste beslutningsorgan.

– Jeg synes jo ikke det var noe godt forslag da det kom, men Norge hadde ikke besluttet å stemme mot det. Men jeg tenkte i mitt stille sinn at dette forslaget kom til å bli stoppet i hoppkomiteen. Det ble det ikke, sier Bråthen.

Pålsrud forteller på sin side at Norge ikke stemte mot i hoppkomiteen fordi det var bred enighet om forslag blant andre nasjoner.

LANDSLAGSSJEF: Clas Brede Bråthen, her under et pressemøte i 2021.

Store forskjeller

NRK omtalte tidligere i uken at forslaget kom til å gå gjennom og var som en formalitet å regne. Det kan Erik Røste kontant avkrefte.

Han sitter altså i FIS Council som gir tommel opp- eller ned for hvert enkelt vedtak i komiteene.

Forskjellene i premiepenger er allerede store.

– Forslaget var å øke med cirka 300.000 for herrene i løpet av en to års periode og cirka 100.000 kroner for kvinnene i løpet av en fire års periode, forklarer Røste.

NORGES REPRESENTANT I HOPPKOMITEEN I FIS: Bertil Pålsrud, her avbildet under Hoppuka i 2020.

Stoppet og sendt tilbake

Norges avtroppende skipresident har selv ledet en arbeidsgruppe som blant annet har foreslått å redusere eller fjerne forskjellene i premiepenger mellom kvinner og menn i internasjonal skisport. Dokumentet der dette arbeidet er omtalt har de ulike komiteene fått tidligere.

I tillegg var overraskelsen stor over at den internasjonale hoppsporten foreslår å øke en allerede stor forskjell i premiepenger mellom kvinner og menn.

– FIS Council var tydelig på at man ikke kan utvide en allerede stor differanse. På godt norsk så ble forslaget sendt på «ompuss», sier Røste.

I klartekst ble forslaget stoppet og beskjeden var at det måtte endres.

– Heldigvis har vi kontrollinstanser som stopper forslag som øker forskjellene. Uansett er det ikke noen unnskyldning for at vi ender opp med et vedtak som blir stoppet. Jeg skulle ønske vi ikke hadde diskusjoner hvor du egentlig føler du sitter og driver med hestehandel, sier landslagssjef Bråthen.

KLAR TALE: Fra skipresident og medlem av FIS-styret, Erik Røste. Her er han avbildet tidligere denne vinteren.

– Utøverne bør få mest mulig

Pålsrud og Bråthen forteller at norsk hoppsports strategi i alt politisk arbeid handler om å utvide verdenscupkalenderen for kvinnene med gode arrangementer hver helg, sørge for flere arrangører og sånn sett øke verdien på damehopp som produkt – for på den måten å øke premiepengene på sikt.

Duoen understreker at Norge har klart å sørge for lik premiepott for renn arrangert her til lands, og viser blant annet til den positive utviklingen som at kvinner endelig får delta i skiflyging.

Bråthen sier likevel dette:

– Vår hovedoppgave var å sørge for flere hopprenn for jentene, men ser man på verdiøkningen av hopprenn generelt, med TV-avtalene, så har det vært en formidabel økning uten at det har gjort så mye med premiepengene.

– Norske utøvere er skuffet over det ferske forslaget og Granerud mener det må fordeles likt. Clas Brede Bråthen sa «det bare er å notere seg at planen fremover ikke bygger oppunder likestillingsperspektivet». Samtidig stemmer ikke Norge imot. Forstår du paradokset i det?

– Ja. Men noen ganger er det sånn. I enkelte saker føler du at det er flertall for en sak. Så bare gjentar jeg at fra Norges siden har vi kjempet knallhardt for en verdenscupkalender og få det på plass. Slik kan vi utjevne forskjellene i premiepengene, sier Pålsrud.