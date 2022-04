Tilbake etter lang landslagspause: – Jeg har vokst

SJØLYST (VG) Hun spilte to VM-sluttspill uten suksess. Da tok Helene Gigstad Fauske (25) 28 måneders timeout fra landslaget. Torsdag kom hun tilbake med et lite brak.

COMEBACK: Helene Gigstad Fauske gleder seg til sin første kamp hjemme i Bærum på fem år søndag.

– Jeg føler at jeg har kommet styrket ut av det, sier hun etter å ha tatt en pause på to år og fire måneder siden Japan-VM i 2019. Hun gjorde comeback med seks mål på bare syv skudd mot Nord-Makedonia (seier 24–18) torsdag.

– Jeg har hatt stigning på håndballbanen, men også utviklet meg som person. Jeg har vokst, sier Fauske til VG.

Etter fire år i Herning-Ikast skiftet hun til franske Brest foran denne sesongen. Der har hun vartet opp med 81 scoringer i Champions League. I playoffet for kvartfinalen var de 11 målene hennes avgjørende for seieren over Odense. De to neste helgene kommer den ultimate utfordringen i kvartfinalen mot norskdominerte Györ.

Men denne uken handler det om comeback for håndballjentene.

GODT COMEBACK: Helene Gigstad Fauske satte pers med seks scoringer for Norge mot Nord-Makedonia.

– Når du kommer fra Norge er det ikke er det ikke enkelt å komme på landslaget. Det er så mange dyktige spillere, beskriver hun.

Bærumsjenta har fått føle det på kroppen. I 2017 og 2019 var hun inne på laget i til sammen 15 VM-kamper, men kom på banen i bare fem av dem. Den skuddsterke bakspilleren noterte seg for kun tre mål i de to sluttspillene.

– Jeg følte at jeg ikke tok steg. Det var forståelig at jeg satt så mye på benken, men jeg ønsket å utvikle meg videre. Jeg har hatt en kjempefin diaglog med Thorir (Hergeirsson).

– Du tok en timeout?

– Ja, jeg ville bli en bedre håndballspiller slik at jeg hadde noe å bidra på landslaget, sier Helene Fauske og understreker at hun aldri har gitt et endelig nei til landslaget.

– For meg har dette vært en kjempefin løsning. Det har ikke vært noen dramatikk i det hele tatt, sier hun. 11. oktober tar Thorir Hergeirsson ut troppen til EM på Balkan. Fauske har det uttaket som et stort mål.

– Så absolutt. Nå er jeg tilbake for å gi alt. Jeg har lyst til å krige om en plass, sier Fauske fra Lommedalen. Søndag spiller hun sin første kamp i Bærum på nesten fem år. Norge møter Nord-Makedonia igjen.

BEHOLDT KONTAKTEN: Thorir Hergeirsson og Helene Fauske snakket sammen under den mer enn to år lange pausen.

– Det blir morsomt med hjemmebane, sier hun.

Fauske har de siste sesongene utviklet seg fra ren venstreback til å være playmaker i midten. Det liker Thorir Hergeirsson, som kaller Brest-profilen for en «moderne bakspiller».

– Men aller mest har hun utviklet seg i forsvar, mener treneren.

Hergeirsson leder Europas mest erfarne landslag. Etter den siste OL-perioden trakk bare Marit Malm Frafjord inn årene. De vant VM-gull i desember og satser mot høstens EM hele gjengen.

– Hun har jobbet for å slå seg inn i et lag med noen av verdens beste spillere i hennes posisjon. Det er den aller viktigste årsaken til at hun ikke har lykkes helt, sier landslagssjefen.

Han ga seks debutanter sjansen torsdag. Thale Rushfeldt Deila, Ane Cecilie Høgseth og Rikke Øyerhamn svarte alle opp med to scoringer og lovende takter. Hergeirsson planlegger å jobbe videre med etterveksten på de to neste samlingene.

– Det er et godt steg opp og har definitivt en verdi, beskriver Hergeirsson.

Stine Bredal Oftedal og resten av stjernegalleriet blir først kalt inn i slutten av september.