Sikker på at Ingebrigtsen-brødrene klarer seg uten Gjert

Team Ingebrigtsens agent føler for å avdramatisere nyheten om at løpebrødrene må klare seg uten pappa Gjert som trener i tiden fremover.

Jakob Ingebrigtsen etter at han vant «Bowerman Mile» under Diamond League på Hayward Field i fjor. Til høyre er pappa Gjert.

Nå nettopp

– Det har blitt litt vel mye for Gjert. Nå tar han en pause. Guttene tar vare på seg selv, men de vet hva de skal gjøre, så det er ingen dramatikk. De har god erfaring alle tre, sier Daniel Wessfeldt til VG.

Han er agent for alle de tre Ingebrigtsen-brødrene, Henrik, Filip og Jakob, og han har jevnlig – og nylig – vært i kontakt med Gjert Ingebrigtsen.

Norges Friidrettsforbund meldte onsdag at Gjert Ingebrigtsen for tiden er sykmeldt, og at han som en konsekvens av dette ikke vil fungere som trener for sønnene.

AGENT: Daniel Wessfeldt har vært agenten til «Team Ingebrigtsen» i flere år.

– Fremover vil vi ivareta treningen oss brødrene imellom, uttalte Henrik Ingebrigtsen, som for tiden er i opptrening etter en hamstringsskade.

Narve Gilje Nordås, som løp 5000 meter i OL, er også med i treningsgruppen rundt «Team Ingebrigtsen». 23-åringen sier det er dumt at Ingebrigtsen nå er sykmeldt, men at han har forståelse for situasjonen.

– Hvordan vil det påvirke deg?

– Jeg tror ikke det påvirker det sportslige for min del. Jeg vet hva jeg skal gjøre i treningsarbeidet. I all beskjedenhet påvirker det ikke min satsing, sier Gilje Nordås, som er inne i en grunntreningsperiode før utendørssesongen, til VG.

TEAM INGEBRIGTSEN: I tillegg til brødrene Ingebrigtsen, er også Narve Gilje Nordås og Per Svela en del av treningsgruppen som ble ledet av Gjert Ingebrigtsen. Fra venstre: Filip, Henrik og Jakob Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås og Per Svela.

Jakob og Filip satser på innendørssesongen, og det skal blant annet være VM i Beograd 18–20. mars. Allerede 17. februar er det en 1500 meter i Lievin i Frankrike på programmet.

– Selv Jakob har vært med lenge, så han kan jo dette. Han vet hva han har gjort, og hva han skal gjøre. De har treningsdagbøker og alt. Det er jo ikke sånn at Gjert har vært med på hver eneste trening, sier Wessfeldt, som forteller at det også blir en treningsleir i Flaggstaff i USA.

Der har brødrene trent i ro og fred før, uten detaljoppfølging fra trenerfaren.

Ifølge Daniel Wessfeldt er det fortsatt en del som er uklart når det gjelder hvordan man skal organisere treningen fremover.

– Det er en prosess som pågår akkurat nå. Jeg skal sette meg ned og prate med guttene om alt mulig, og sikkert også med Gjert. Jeg føler for å avdramatisere dette. Det er ikke noe superalvorlig, sier han.

IDRETTSFAMILIE: Ingebrigtsen-familien har virkelig gjort seg bemerket i internasjonal idrett siden Henrik først slo gjennom med EM-gull i 2012. I fjor toppet familien det da Jakob løp inn til OL-gull. Fra venstre: Henrik, Filip, Gjert og Jakob Ingebrigtsen.

– Har det blitt for mye over tid?

– Gjert har vært med på masse. Han har ambisjoner som er fantastiske. Det er klart at det kan bli for mye for ham. Hva og hvordan det har blitt for mye, det kan bare Gjert svare på. Men han har ikke vært den som har gjort for lite.

– Bør man ha en person inn i støtteapparatet for å følge opp treningen hvis det blir langvarig?

– Kortsiktig er det ingen problem med treningsbiten. De vet hva de skal gjøre i vår og til sommeren. Langsiktig vet jeg ikke hva man skal gjøre. Dette vet vi nok mer om til våren.

VG har torsdag forsøkt å komme i kontakt med Gjert, Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen og generalsekretær i Friidrettsforbundet, Kjetil Hildeskor, uten å lykkes.