RBK-profilen: – Det var ingen kjempeopplevelse

Ikke alt satt som det skulle i første treningskamp for Rosenborg. Uten at spillerne stresser av den grunn.

Erlend Dahl Reitan etter kampen mot Djurgården i Las Palmas fredag.

Nå nettopp

– Det var ingen kjempeopplevelse. Litt som forventet kanskje. Vi møter et lag som er på et litt annet stadium enn oss per dags dato. Så er vi tungtrent og veldig tidlig i oppkjøringen. Litt som forventet, men når det er sagt så ønsker vi å gjøre det bedre når vi spiller kamp.

Det er dommen fra Rosenborg-back Erlend Dahl Reitan. Han var på banen i førsteomgangen som ikke ble noen god opplevelse for RBK-spillerne.