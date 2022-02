I strupen på Norge før OL-åpningen: – Hva holder dere på med?

Norge stiller ikke fullt lag når det norske langrennslandslaget starter sitt OL med kvinnenes 15 kilometer med skibytte lørdag morgen. – Sånn oppfører ikke en stormakt seg, mener svensk journalist.

TRIO: Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga utgjør den norske troppen på 15 kilometeren med skibytte.

– Det er flaut at dere ikke har fire slagkraftige og negativt testede kvinner til OL-premieren. Hva holder dere på med? Ytterst pinlig, mener Kristoffer Bergström, som dekker langrenn for Aftonbladet.

Da landslagstrener Ole Morten Iversen torsdag presenterte løperne som skal gå lørdagens skiathlon, leste han kun opp tre navn. Den norske kvoten på distansen er fire.

65 løpere starter, både det svenske og det finske laget har fylt opp sine fire plasser, det samme har «den russiske olympiske komité», Tyskland, USA, Italia, Kasakhstan, Japan, Canada og vertsnasjonen Kina.

Therese Johaug, Ragnhild Haga og Helene Marie Fossesholm går distansen for Norge. Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå er fortsatt ikke klare for OL etter å ha blitt smittet på høydesamling i italienske Seiser Alm. Men i Kina og klare for OL er blant andre tvillingsøstrene Tiril og Lotta Udnes Weng. De er blant utøverne som kunne gått distansen.

De ønsket isteden å spare krefter til andre distanser, opplyste Ole Morten Iversen. Langrennssjef Espen Bjervig bekreftet overfor VG at Tiril Udnes Weng ble spurt om hun ønsket å gå distansen.

– Hun har mål om å ta medalje i andre øvelser, og dette er kanskje den øvelsen hun er lengst unna medalje på, sa Bjervig.

Valget får støtte fra NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

– De er opptatt av å ha best mulig resultater på de øvelsene de går. Hvis Tirils sjanser øker på å ta medalje på sprinten, så er det bedre at hun står over en øvelse hvor hun i beste fall kunne blitt nummer åtte, sier Bjørn til VG og legger til at han tror det øker hennes sjanser på sprinten.

At hans svenske «kollega» kaller det hele for flaut og pinlig, biter ikke på Bjørn.

– Generelt bør man stille full tropp. Men de fikk coronasmitte i troppen. Det ville laget trøbbel i den svenske eller hvilken som helst tropp det, når kvoten er på åtte løpere. Det er ikke bare å sende ned masse folk, sier Bjørn, som for ordens skyld ikke husker sist Norge ikke fylte opp laget med så mange utøvere som mulig.

Aftonbladets Bergström av synes ikke Norges «unnskyldninger» holder vann.

– Så klart dere har noen bortforklaringer, som at omikron treffer så tilfeldig at selv en superforsiktig Heidi Weng smittes, eller som at skiathlonen ligger for nærme sprinten. Men skiverden kommer først og fremst til se at dere ikke har fått frem fire sterke distansekvinner.

– Hva slags budskap sender det?

– Kom og hjelp oss.