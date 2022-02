Stiansen etter avlyst utfortrening: – OLs første store skandale

Gullfavoritt Aleksander Aamodt Kilde (29) var én av kun tre løpere som fikk kjøre den siste utfortreningen. Discovery-ekspert Tom Stiansen tror det vil skape bråk.

URETTFERDIG: Tom Stiansen mener situasjonen er urettferdig.

5. feb. 2022 05:39 Sist oppdatert nå nettopp

Sterk vind gjorde at lørdagens utfortrening – den siste før søndagens renn – ble avlyst etter de tre første løperne hadde vært utfor.

Da hadde Aleksander Aamodt Kilde, med startnummer 3, akkurat kjørt ned til den beste tiden på de tre treningsomgangene som har blitt kjørt i bakken.

Årsaken til avlysningen var kraftig vind i den øverste delen av løypen i Yanqing.

– Det var ikke en stabil vind. Den kom i kast. Det gjorde det farlig, spesielt på hoppene. Det var bedre å stanse det, sier Kilde til sveitsiske SRF etter treningen.

TV-bildene fra toppen viste flere fortvilte utøvere i diskusjoner etter avlysningen, deriblant den sveitsiske verdenscuplederen Marco Odermatt som snakket med landsmann Niels Hintermann, franske Johan Clarey og østerrikske Max Frans om muligheten til å kjøre treningsomgangen fra lenger ned i bakken.

– Alt er bedre enn ingenting, sier Odermatt, før Clarey gikk for å ta forslaget til treneren sin.

KOM SEG NED: Aleksander Aamodt Kilde var den raskeste av de tre som fikk kjøre lørdagens trening.

I tillegg til Kilde, fikk også Christof Innerhofer (Italia) og Matthias Mayer (Østerrike) kjørt lørdagens trening.

Discovery-ekspert Tom Stiansen spår nå at det blir bråk på lagledermøtet senere lørdag.

– Den juryavgjørelsen er så urettferdig som det går an, sier Stiansen til Eurosport.

– Det er OLs første store skandale, slår Stiansen fast.

51-åringen har selv deltatt i to OL, og debuterte i OL-sammenheng i utforen i Albertville i 1992.

Stjerner som Beat Feuz, Marco Odermatt og Dominik Paris var blant de mange som ikke fikk kjøre, og det samme ble situasjonen for de to andre norske utøverne, Kjetil Jansrud og Adrian Smiseth Sejersted.

– Jeg har en del å endre på, og hadde behov for denne dagen her, så det er veldig kjipt for min del, men sånn er det, sier Jansrud til NRK.

Søndagens utfor starter klokken 04:00 og sendes på TV Norge. Det er meldt bedre værforhold til søndagens renn. Der stiller Aleksander Aamodt Kilde som gullfavoritt. Nordmannen var nest raskest av de som kjørte innenfor alle portene på den første treningen, og raskest på den andre treningen.