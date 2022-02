Endelig kan OL-gullfavoritten smile skikkelig

Snowboard-esset Marcus Kleveland (22) ville ikke dra til Beijing uten å kunne smile ordentlig. Nå kan han vise frem perleraden for hele verden hvis han skulle innfri forventningene om å vinne to OL-gull.

GULLREKKA: Marcus Kleveland startet den siste oppkjøringen til OL med å fjerne tannreguleringen. Den har medført at han ikke har kunnet smile så bredt som han har ønsket de siste tre årene.

– Det er helt nydelig. En magisk følelse. En helt ny verden å få det av. Det er helt sjukt å kunne dra tunga over tennene. Det er godt å kunne smile igjen, sier Kleveland.

Halvannen uke før avreisen til OL ble han historisk ved å vinne gull i Knuckle Huck, sølv i slopestyle og gull i Big Air i X Games i Aspen. Det har ingen klart siden den prestisjetunge actionsportkonkurransen startet for 27 år siden.

Da han kom hjem til sitt kjære hjemsted Dombås, mente han det var på tide å få fjernet tannreguleringen som har hindret ham i å smile fullt og helt de siste tre årene.

REGULERT SMIL: Marcus Kleveland etter seieren i Big Air i X Games i Aspen to uker før OL, og noen dager før han fikk fjernet tannreguleringen.

Marcus Kleveland dro til sin snowboardinteresserte tannlege i Oppdal, som la inn et durabelig overtidsrykk. Umiddelbart etter at reguleringen var en saga blott, delte en åpenbart fornøyd Marcus Kleveland nyheten med sine 585.000 følgere på Instagram - ved en selfie og teksten «got my braces off».

Tannlegebesøket er omtrent eneste gang han stakk foten utenfor døren, før han dro til kjæresten Tea Svelstad i Oslo de siste fire dagene før det norske OL-flyets avgang fra Gardermoen mandag 31. januar. De har holdt sammen i syv år.

På spørsmål om han latt seg påvirke av alle konsekvensene av coronaviruset, svarer han at han var litt stresset i fjor og at det har tiltatt etter hvert som OL har nærmet seg.

– Det har vært slitsomt. Det har vært en ekstra ting å tenke på, sier Kleveland.

Utenom det er han i samme situasjon som før OL for fire år siden. Den gang mente også de fleste at han var i posisjon til å toppe pallen i slopestyle og Big Air.

Slik gikk det ikke.

Marcus Kleveland endte på 6. plass i slopestyle og klarte halvannen uke senere ikke å kvalifisere seg for Big Air-finalen, etter rett før OL å ha vunnet slopestyle og tatt 2. plass i Big Air i X Games.

– Jeg var skikkelig skuffet over meg selv. Jeg var stabil på brettet og følte jeg var skikkelig klar. Det gikk bra i X Games uka før. Men jeg sleit med coursen (løypa). Jeg er blitt eldre nå, og kan ta klokere avgjørelser, sier han.

– Hva legger du i det?

– Jeg ser det litt an. Hvis det er dårlig vær, kan jeg trappe litt ned på triksene i stedet for å gå all in, svarer han.

Vær og vind kan bli en såkalt utfordring i slopestyle i Beijing, det vil si Zhangjiakou i fjellene nordvest for OL-byen. Marcus Kleveland sier at han har «hørt litt greier» om at vinden vil ta ganske bra når den melder seg der oppe. Big Air skal gå i sentrum av Beijing . Sammenlignet med OL i Sør-Korea i 2018 er det kortere tid - syv dager - mellom de to øvelsene i 2022-OL.

– Det var alt for lenge sist. At tidsrommet er kortet ned nå, er godt, sier han.

Han vil ikke si at lediggangen i Pyeongchang påvirket ham negativt i bakken. Men han legger ikke særlig skjul på at den var lite inspirerende.

I 2018 fikk Marcus Kleveland anledning til å lage sin egen VG-forside:

– Det var om å gjøre å prøve å underholde seg selv. Det gikk mye i å stå opp, gå til kantina, og så gå tilbake på rommet. Vi fikk slappet av nok, bemerker han lettere ironisk.

Denne gangen skal han forsøke å få med sitt eget Play Station som tidtrøyte.

Da OLs Big Air-arena ble konkurransetestet allerede for drøyt to år siden var Marcus Kleveland skadet.

– Men herre gud for et byggverk, sier han nå.

«Hoppbakken» for snowboarderne og friskikjørerne (Big Air-finale med Birk Ruud som gullfavoritt 9. februar) down town sammenlignes med Holmenkollen. Ifølge Marcus Kleveland syntes OL-lagkamerat Mons Røisland «det var sinnssykt mye is» og forferdelig å kjøre over hoppet under konkurransen i desember 2019.

Silje Norendal slo skulderen ut av ledd.

– Det blir mye spinning, påpeker Marcus Kleveland med tanke på størrelsen på hoppet.

På spørsmål om hva som for snowboard generelt og ham spesielt er viktigst - X Games eller OL - svarer han 50/50. Vel å merke etter litt frem og tilbake. For sponsorene «er det ganske likt». Skal han dømme etter interessen i sosiale medier og TV, sier han at det er mange flere som ser OL enn X Games.

– Har du et OL-triks du kan komme til lå trekke fra ermet?

– Jeg har et triks i tankene. Det er jævla skummelt å gjøre det, svarer Marcus Kleveland.