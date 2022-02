Med Norges OL-favoritt ute, ligger presset på mesteren fra 2014

ZHANGJIAKOU (VG) Langrennene har vist at løypene og snøen i Kina kan gi enorme utslag. Det passer Jørgen Graabak (30) bra.

I GODT SLAG: Jørgen Graabak vant Seefeld-trippelen like før OL.

9. feb. 2022 07:09 Sist oppdatert 8 minutter siden

– For min del er det bra at det skiller en del. Det skal være en fordel for meg, sier den norske OL-mesteren fra 2014 (i stor bakke).

Nå – med Jarl Magnus Riiber og flere av de andre verdenstoppene ute på grunn av corona – åpner mulighetene seg igjen for Graabak, som vant i Seefeld før OL og som kan være en rakett i langrennsløypa.

– I teorien er det enklere når noen blir borte, men du må levere godt uansett. Det er så jevnt i kombinert og så mange som kan kjempe at det ikke trenger å bety så mye at noen forsvinner, sier trønderen på en digital pressekonferanse.

Etter at Riiber testet positivt, ble Graabak «nærkontakt» – noe som ikke er noen spøk i Kina. Han har – sammen med andre nærkontakter – måttet trene i egne løyper før han «slapp ut» ved midnatt til tirsdag kinesisk tid.

GULLHOPPET: Jørgen Graabak kunne hoppe av glede etter å ha vunnet gull i Sotsji.

Han innrømmer at det har vært et press å ha corona-spøkelset over seg.

– Det koster litt krefter, men vi begynner å lande det nå og konsentrere oss om konkurransene. Du får jo ikke tilbakemelding om du tester negativt, bare om du tester positivt, så du går på en måte i evig usikkerhet. Jeg har heller ikke kommet til at det er noen faste tidspunkter svarene kommer.

I tillegg til Riiber, testet også estiske Kristjan Ilves og de tyske stjernene Eric Frenzel og Terence Weber positivt i Kina. Det betyr at fire av de syv beste var i coronatrøbbel.

KARANTENELØYPE: Som nærkontakt har Graabak måttet trene i en egen «karanteneløype».

– Målet mitt var å komme til OL som medaljekandidat. Jeg føler at jeg er god nok til medalje nå. Jeg er veldig fornøyd med det jeg har gjort i oppkjøringen, sier Jørgen Graabak.

– Men presset er større?

– Det får jeg ta som en kompliment. Jarl hadde vært den store favoritten om han hadde vært til start, nå er jeg en av mange favoritter. Det er en fin utfordring, som jeg må leve med.