Storebror om lillebror: – Han er ikke som andre idrettsutøvere

ZAHNGJIAKOU (Aftenposten): To glade gutter fra Stryn som også er brødre på samme pall i et OL. På vei dit har det vært motstand.

Allerede før løpet hadde Tarjei (til venstre) utpekt Johannes som vinner. – Alt lå til rette med løypeprofilen og høyden og det hele, sa han.

Nå nettopp

Kvelden på skiskytterstadion var i ferd med å bli virkelig kald. Kamerafolk rigget ned mens brødrene Bø tok de siste intervjuene. Fortsatt glade.

Johannes glad for å ta gull, eldste-Bø minst like glad for å ha tatt sin første individuelle OL-medalje, en bronse.