Lundby står over OL: – En lang og krevende prosess

Maren Lundby (27) er ikke villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte og må med tungt hjerte stå over vinter-OL i Beijing til vinteren.

MISTER OL: Maren Lundby har jublet mye i karrieren, men kommende sesong skal hun ikke konkurrere. Her feirer hun OL-gullet i 2018.

7. okt. 2021 16:42 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Overfor NRK bekrefter hoppstjernen at hun ikke skal til OL i Kina. Hoppstjernen åpner opp om at hun sliter med vekten, og at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte inn mot mesterskapet.

– Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem, sier en svært emosjonell Lundby.

Dermed får hun ikke muligheten til å forsvare OL-gullet fra Pyeongchang i 2018. 27-åringen står også over resten av rennene i vinterens sesong.

– Det er veldig tungt. Jeg tror det er et bra valg, og jeg gjør det for å ta vare på meg selv, for ikke å ta noen snarveier. Jeg vet at jeg alltid har vært veldig flink til å gjøre ting ordentlig, og det har jeg tenkt til å fortsette med, sier hun til NRK.

Lundby sier det er naturlige årsaker til at kroppen hennes har blitt annerledes i det siste. Det er åpenbart et tøft tema å snakke om for hoppstjernen, som sliter med å holde kontroll på stemmen under intervjuet. Tårene kommer også frem, men:

– Jeg vil heller ha en lang karriere, sier hun om det tøffe valget.

Les også Lundby dropper sommerhopping: – Jeg må stoppe opp

Lundby deltar i høst i «Skal vi danse» på TV 2. Hun forteller at deltakelsen har vært et forsøk på finne svar inn mot OL-sesongen.

– Det er tungt for meg å snakke om - fordi jeg elsker skihopping, og jeg legger ned veldig mye jobb for å kunne være i toppen. Samtidig vet jeg hva som kreves for å kjempe om medaljer. Nå er jeg noen kilo for tung til å kunne hevde meg i toppen, sier hun til Oppland Arbeiderblad.

– Alle som kjenner Maren, skjønner hvor tungt dette er for henne, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til VG.

– Hun har virkelig lagt ned en solid innsats. Dessverre endte det opp som det gjorde.

– Kom dette overraskende på deg?

– Nei, for vi har vært i tett dialog med Maren siden april rundt dette. Det har vært en lang og krevende prosess der vi etter beste evne har prøvd å finne ut hvordan det henger sammen, sier hoppsjefen.

– Sammen med det medisinske apparatet ble Maren enig om at hun måtte være åpen om dette nå.

– Er det andre årsaker enn vekten?

– Det er sammensatt, men jeg har ikke lyst til å gå inn på det som har med helse å gjøre. Det er konfidensielt og noe hun må snakke om selv.

FORTSATT MED I DANSEN: Maren Lundby svinger seg på parketten i beste sendetid denne høsten.

– Ble hun med i «Skal vi danse» fordi dere visste at løpet var kjørt?

– Nei, det var faktisk stikk motsatt! Vi trodde at så mye aktivitet som det er i «Skal vi danse» kanskje kunne kanskje hjelpe til at det ble løst eller at prosessen hadde ført til at vi var på annet sted nå. Men dessverre lyktes ikke det.

– Var vekten et tema også sist vinter?

– Hun ble verdensmester sist vinter! fastslår Clas Brede Bråthen.

Til Oppland Arbeiderblad sier imidlertid Lundby at hun kjente på det allerede i fjorårssesongen.

– Kroppen reagerer ikke på trening på samme måte som før.