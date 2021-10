VM-håpet: – Jeg kan ligge i sengen og råtne i 12 timer

Morten Thoresen er kjent for sin manglende fortann og sitt gode humør. Nå forteller han om sin andre side.

Det ble seier for Morten Thoresen i hans første VM-kamp lørdag formiddag.

9. okt. 2021 08:00 Sist oppdatert 10 minutter siden

Lørdag formiddag vant den regjerende europamesteren sin første VM-kamp. Den dønn seriøse nordlendingen har trent mye og vel for å kunne delta i et VM på hjemmebane. Hans andre i karrieren, det første som senior.

– Jeg skal bite tennene sammen, ler Thoresen, vel vitende om at det nettopp er et synlig hull i tanngarden. Et resultat av en brytekamp.