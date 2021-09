For ni måneder siden fryktet Mariell (23) at karrieren var over. Nå kan hun ta VM-medalje.

Et tretthetsbrudd i begge hoftene satte henne ut av spill i flere måneder. Men nå er Mariell Gaassand Straume kampklar.

For kort tid siden tok kickbokser Mariell Gaassand Straume gull i World Cup i Budapest. Snart blir det VM.

Nå nettopp

– Bra! Ta hele foten med i slaget, roper trener Morten Saksvik.

Det er en hektisk opptreningsperiode for topputøverne i Fana IL Kickboxing.

Denne kvelden står trener Saksvik i ringen sammen med kickbokser Mariell Gaassand Straume. De terper på teknikken.

For noen måneder siden var dette langt fra en selvfølge.

Trener Morten Saksvik og Mariell Gassand Straume i ringen.

Første kamp på 1,5 år

For kort tid siden deltok Straume i World Cup i Budapest. Det endte med gullmedalje.

Gull ble det også i Irish Open i mars 2020. Europas store turnering, med over 2000 deltakere, skulle vise seg å bli hennes siste konkurranse på halvannet år.

Men det var ikke bare på grunn av pandemien.

Mariell Gaassand Straume i Zinken Hopp idrettshall. Her trener hun seg opp til world cup i Budapest.

I etterkant av konkurransen begynte Straume å få det hun beskriver som diffuse smerter.

Hun var stiv i korsryggen. I starten kjentes det litt ut som gangsperr.

Gradvis ble smertene verre og verre.

– Jeg tror jeg unngikk å gå til legen fordi jeg ikke ville vite svaret. Men til slutt hørte jeg på Morten, mamma og min bror, som alle rådet meg til å gå til legen, sier Straume.

– Var helt krise

Tre dager før jul var svaret fra MR-undersøkelsen klar.

Straume satt sammen med moren inne i bilen i Bygarasjen. Hun gruet seg. Prøvesvaret lå i en konvolutt, men hun klarte ikke å åpne.

Moren fikk beskjed om å gå inn i en butikk. Først da klarte Straume å se på svaret.

Så kom nedturen.

Hun hadde tretthetsbrudd i begge hoftene.

– Det var helt krise. Da mamma kom tilbake skjønte hun raskt hva beskjeden var. Det kom et par tårer.

Mariell Gaassand Straume (til v.) og Martine Solli i Fana IL. I bakgrunnen står Kevin Fonnes.

Vurderte å legge opp

Straume hadde hatt et tretthetsbrudd tidligere. Hun visste at det var alvorlig.

Skaden kommer vanligvis av en stadig gjentakende belastning, som gjør at beinet ikke klarer å reparere seg selv. Til slutt ender det med en brist eller et brudd.

Det kan bety operasjon og skruer i hoftene. Det er ikke særlig gunstig når du driver med kickboksing.

– Heldigvis merket jeg det tidlig nok, sier Straume.

Teknikken må terpes før mesterskapet.

De første fire ukene måtte hun ligge mest mulig i sengen. Det var hardt for kickbokseren, som er vant til å være i mye aktivitet.

Samtidig var hun midt i innspurten av en mastergrad i klinisk ernæring.

Jobbmulighetene var bedre utenfor Bergen. Hun vurderte å slutte med kickboksing.

– Jeg hadde tanken på å legge opp. Å satse fullt på idretten går jo litt på bekostning av livet utenfor.

Har kuttet ut løping

Hun kunne ikke trene beina, men hvert begynte hun å trene overkroppen. Det hjalp på humøret.

Verden var nedstengt på grunn av pandemien. Hun gikk derfor ikke glipp av stevner og andre konkurranser. Det var en mager trøst.

– «Om jeg bare er flink nå, kan det hende jeg er frisk igjen til ting starter opp igjen», tenkte jeg.

Utenom kickboksing studerer Straume pedagogikk ved Universitetet i Bergen.

Etter flere måneder med rolig opptrening er Straume omsider tilbake i ringen. Hun må fremdeles ta forholdsregler. Løping har hun kuttet ut, og hun kan ikke sparke på alle økter.

Men smilet har returnert.

– Jeg elsker å være tilbake.

Tre kickboksere fra Bergen til VM

Da BT besøkte dem, ventet klubben spent på hvem som skulle representere Norge i årets VM i Jesolo i oktober.

Dagen etter kom beskjeden. Mariell Gaassand Straume, hennes bror Raymond Gaassand Straume, og Christine Hagatun i Fana IL er kvalifisert.

– Jeg tror vi er på vei mot noe nytt nå, uten at jeg skal legge for mye press på den unge damen. Men Mariell har vist at hun er best under press, sier trener Saksvik.