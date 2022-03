Dropper tittelkamp – kjemper for Ukraina

Vasily Lomatsjenko (34) blir hjemme i Ukraina for å forsvare landet sitt med våpen og dropper dermed tittelkampen i boksing mot australske George Kambosos i Melbourne om drøy to måneder.

HJERTET I UKRAINA: Vasiliy Lomatsjenko etter seieren over ghaneseren Richard Commey i Madison Square Garden i desember for tre måneder siden.

35 minutter siden

Det skriver nettstedet Boxing Scene. Nyheten er formidlet av flere medier, blant andre spanske Marca.

Med George Kombosos’ promotor Lou Di Bella som kilde. Han fikk beskjeden av den ukrainske proffbokserens manager Egis Klimas mandag. Tittelkampen i lettvekt skulle ha gått 5. juni på trippeltittelinnehaver Kambosos jr. sin hjemmebane. Tre titler sto på spill og fighten – stipulert til 12 runder i et stadion kalt Marvel – skulle ha blitt vist av amerikanske ESPN.

– Vi synes kampen han nå kjemper er mye viktigere enn boksing. Våre tanker og bønner går til ham og hans familie, og til det ukrainske folk. Det de går gjennom er selvsagt av mye større betydning enn alle boksekamper, sier Lou Di Bella til Boxing Scene.

Ukrainas myndigheter skal ha gitt Lomatsjenko lov til å forlate landet for å forberede seg til boksekampen, men han vil bli værende sammen med familien og delta i forsvaret av nasjonen, melder nyhetsbyrået Ritzau.

Vasily Lomatsjenko – som har 2,1 millioner følgere på Instagram – oppholdt seg i Hellas da Russland invaderte Ukraina. Han dro umiddelbart tilbake til hjemlandet for å forsvare sitt hjemland mot den russiske krigsmakten. Da hadde Lou DiBella og Lomatsjenkos promotor, amerikanske Bob Arum, nylig inngått kampavtalen.

Lou Di Bella sier at han og George Kombosos jr. (28) allerede da skjønte at oppgjøret i ringen kunne gå i vasken. Promotorene håpet imidlertid i det lengste på at Lomatsjenko – kalt Loma – skulle bestemme seg for å starte forberedelsene til tittelkampen. Mandag kunne de ikke vente lenger, og da sa ukraineren endelig fra seg sjansen til å overta tittelbeltene i WBA, IBF og WBO.

George Kombosos jr. gikk sin siste kamp i Madison Square Garden i New York City i slutten av november i fjor. Han slo amerikaneren Teofimo Lopez (24) på poeng etter 12 runder. Vasily Lomatsjenko tapte for Lopez i oktober 2020 i Las Vegas, men har siden vunnet to kamper. Den siste på poeng mot Richard Commey (35) fra Ghana i Madison Square Garden i midten av desember.

George Kombosos jr. vil nå antagelig møte amerikaneren Devin Haney (23) i stedet for Lomatsjenko. Samme sted og samme dato. Lomatsjenkos skjebne er uviss.

Lomatsjenko tok to OL-gull og vant både VM og EM før han ble profesjonell i 2012. Som profesjonell har han vunnet 16 kamper og tapt to. Han har tatt VM-titler både i fjærvekt og lettvekt.