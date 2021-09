Ingen har klart det på 33 år – nå er Djokovic storfavoritt

Roger Federer har ikke klart det. Rafael Nadal har ikke klart det. Nå kan Novak Djokovic bli den første til å klare det på 33 år.

MILEPÆL I SIKTE: Dersom Novak Djokovic vinner US Open søndag 12. september, blir han første mann siden 1969 som vinne alle fire Grand Slam i samme kalenderår.

Fem spillere har vunnet alle fire Grand Slam-titlene i samme kalenderår. Den forrige var tyske Steffi Graf i 1988.

Men i år har serbiske Novak Djokovic vunnet Australian Open, French Open og Wimbledon. Han er storfavoritt i US Open som startet mandag. Djokovic tok seg enkelt videre i møte med Tallon Griekspoor fra Nederland i 2. runde i US Open natt til fredag norsk tid og fulgte opp med 3–1-seier mot Kel Nishikori lørdag kveld.

I kvartfinalen venter Jenson Brooksby.

– Nå som jeg har satt meg i den posisjonen at jeg kan vinne fire av fire, så er det seriøst helt utrolig. Og jeg er virkelig begeistret for New York. Jeg kan ikke vente, sa Djokovic i et intervju foran US Open skriver New York Times.

I tillegg til Steffi Graf har disse fire tatt fire av fire Grand Slam-titler samme kalenderår:

Don Budge i 1938

Maureen Connolly i 1953

Rod Laver i 1962 og 1969

Margret Court i 1970

WIMBLEDON 1938: Don Budge fra USA.

Det er 52 år siden en mann vant alle fire samme kalenderår. Rod Laver vil være den første som gratulerer Djokovic om han klarer det.

– Jeg eier ikke denne klubben, jeg har bare kost meg med å høre til i den, sier 83-åringen Rod Laver til New York Times, som er den eneste som har levert bragden to ganger.

Om Djokovic tar Grand Slam-tittelen hjem om noen dager, så blir han også den eldste som tar alle fire samme kalenderår. Laver var 31 år i 1969. Djokovic er 34 år.

– Det er litt av en milepæl, sier Djokovic.

Novak Djokovic er kjent for å ha mye følelser. Noen ganger skal de ut, som her under OL i Tokyo:

34-åringen vant fire Grand Slam på rad i 2015/2016, men det var ikke i samme kalenderår, og det internasjonale tennisforbundet har alle fire titlene i samme kalenderår som krav for å kalle det fire på rad.

– Spillet er blitt bedre hvert tiår, og det er åpenbart ikke sammenlignbart med tennis for 40 og 50 år siden, på grunn av teknologien med racketen. De pleide å spille med treracket. Vi har så mange flere fordeler og hjelp fra racketen, og tempoet og spillet i seg selv har utviklet seg. Det gjør det antageligvis mer utfordrende og vanskelig å vinne, sier Djokovic.

– Mental verdensklasse

VGs sportskommentator Leif Welhaven er særdeles tennisinteressert, med et relativt høyt toppnivå på kjærligheten for Roger Federers spillestil.

– Nadal og Federer har vært de to store stjernene, men den med det høyeste toppnivået er kanskje Djokovic. Mange diskuterer hvem som er tidenes største tennisspiller, nå er det kanskje flere som går i Djokovics favør. Men det er litt smak og behag, sier Welhaven.

VINNERSKALLE: Novak Djokovic kysser pokalen etter seieren i Wimbledon i juli.

– Hva slags prestasjon er det å vinne fire Grand Slam i samme kalenderår?

– Det spesielle med tennis er at det er ulike egenskaper og ulike underlag, det er forskjell på hastighet, friksjon og taktikk. Det er flere spesialister på et underlag, så å ha den allsidigheten å være best overalt er imponerende. Djokovic har en psykisk styrke, i tillegg til å være en strålende tennisspiller, men hans mentale egenskaper er blant de største i verden noen sinne uansett idrett. Han har en utrolig evne til å komme tilbake når han ligger under. En jernvilje, svarer Welhaven.

PS! Hverken Rafael Nadal eller Roger Federer er med i US Open. Både Nadal og Federer har klart tre Grand Slam-titler samme kalenderår. Verdenstreer Stefanos Tsitsipas røk ut fredag, mens også 5. seede Andrej Rublev røk ut.