Den knapt synlige detaljen har skapt bråk: – Vi prøvde ikke å jukse, sier dansk trener

TOKYO (Aftenposten): En hudfarget tape førte til anklager om juks. Norges OL-håp i banesykling mener danskenes knep var «på grensen».

Ser du teipen på danskenes legger? TV-bildene førte til anklager fra det britiske laget.

Nå nettopp

De fleste TV-seere så det neppe. Men de som studerte det danske laget nærmere, la merke til noe:

Alle fire rytterne hadde en hudfarget teip på leggen.

Den knapt synlige detaljen har skapt oppstyr i velodromen her i Tokyo.

Danmark ble beskyldt for å sno seg unna reglene. I banesykling er nemlig fokuset på vindmotstand og detaljer altoppslukende. Ørsmå detaljer – som en teip – kan påvirke resultatene.

Det mener hvert fall Norges OL-deltager Anita Yvonne Stenberg.

– Det står i reglene at man ikke kan modifisere kroppen. Det var det de gjorde. Det er selvfølgelig på grensen, sier Stenberg til Aftenposten.

Anita Yvonne Stenberg er Norges håp i den prestisjetunge OL-idretten banesykling.

– Vi prøvde ikke å jukse

Stenberg fikk spørsmål om krangelen fredag, to dager før hun selv skal konkurrere. Da hadde teip-debatten allerede herjet i noen dager.

Danskenes knep kom i kvalifiseringen til lagforfølgelsesrittet for menn.

Storbritannia reagerte sterkt mot Danmark.

– Om jeg synes de burde bli diskvalifisert? Jeg synes ikke det finnes noe annet alternativ. Reglene er klare, sa sportssjef Stephen Park, ifølge Daily Mail.

I UCIs regelverk heter at man ikke kan «sette et materiale eller stoff» på huden, med mindre det er for beskyttelse.

Danmarks trener Morten Bennekou sier at de bruker teipen til «skader i knær og ben» og at de derfor fikk tillatelse til å bruke den.

– Vi prøvde ikke å jukse, sa Bennekou ifølge Associated Press.

«OLs mest kontrollerte idrett»

Til slutt fikk Danmark en advarsel. De brukte ikke teipen videre i konkurransen og endte på sølvplass bak Italia.

UCI har innført teip-forbud.

Det slutter seg i rekken av utallige regler knyttet til utstyr i banesykling. Det finnes store dokumenter for hvor store sykkelrammene kan være, eller hvordan hjulene kan se ut.

De største nasjonene bruker store summer på å utvikle det beste utstyret – innenfor regelverket.

«En laboratorie-sport», kaller Roger Gjelsvik det. Han er Olympiatoppen-coach med ansvar fra blant annet sykkel.

– Det er inneluft. Banene er like. Alt er ganske likt. Da er det viktig å lete etter de aller minste detaljene, for å få en fordel slik at man kan sykle fortere, sier Gjelsvik.

Stenbergs trener Kenneth Berner kaller banesykling «OLs mest kontrollerte idrett». Det forskes i det uendelige på hva som reduserer vindmotstand mest mulig.

– Det er utrolig viktig å ha de rette overflatene. Hjulene skal være de beste. Det beste utstyret koster så utrolig mye, sier Berner.

Det danske laget endte opp med sølv. Fra venstre: Lasse Hansen, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg og Rasmus Pedersen.

Drømmer om medalje

Stenberg er den første norske OL-deltageren i banesykling siden 1996. Hun flyttet til Danmark i 2012, for å kunne trene i en velodrom. Først nå bygges velodromer i Norge, nærmere bestemt i Asker og på Sola.

I denne idretten er Norge en miniputt-nasjon.

Det påvirker detaljfokuset til Stenberg.

– Jeg har ikke de samme ressursene til rådighet. Jeg kan ikke bruke tid på å tenke på alle detaljene som jeg ikke får gjort noe med, sier Stenberg.

Derfor konsentrerer hun seg om å utvikle seg fysisk, teknisk og taktisk.

Og nettopp taktikken er viktig i omnium – OL-utøvelsen Stenberg deltar i. I alle de fire deløvelsene sykler man i felt.

Hun drømmer om medalje.

– Målet er å få ut absolutt alt jeg har. Klarer jeg det, og er smart underveis, så tror jeg alt kan skje.

NB. Omnium-konkurransen i banesykling starter søndag klokken 03.00 (norsk tid) og sendes på TVNorge og Eurosport Norge.