Jubel for Haaland-overgangen: – Banebrytende for Premier League

De tidligere England-profilene Gary Lineker og Jamie Carragher mener det er en «seier» for Premier League at Erling Braut Haaland skal til Manchester City. Tottenham-stjernen Harry Kane gleder seg til utfordringen om å bli toppscorer.

STOR DAG: Mandag ble det klart at Erling Braut Haaland overgang til Manchester City er fullført. Han spilte også showkamp med prins Sverre Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra og kronprinsesse Mette-Marit.

14. juni 2022 11:48 Sist oppdatert nå nettopp

«Et banebrytende øyeblikk for Premier League. Første gang en ung superstjerne, ettertraktet av alle klubber, har kommet til en engelsk klubb over de spanske gigantene. Paul Pogba var noen år eldre da han signerte for United», skriver Gary Lineker, tidligere storscorer for England og nåværende TV-personlighet, på Twitter.

Mandag ble endelig Haalands overgang fra Borussia Dortmund til Manchester City fullstendig klar. 21-åringen har signert en avtale til 2027.

Lineker er klar på at de største kometene ofte drar til Real Madrid eller Barcelona. Også Jamie Carragher, tidligere Liverpool-stopper, mener at det ikke er noe selvfølge at de største navnene kommer til Premier League.

– Det er en bekymring for resten av Premier League. Vi snakker om en av verdens beste selv om han er så ung. Men jeg tror ingen skal reise det hvite flagget for tidlig, for det blir veldig interessant å se hvordan han passer inn i laget, sier Carragher som Sky Sports-ekspert.

– Fra Premier Leagues perspektiv mener jeg det er fantastisk at vi får en av verdens ledende spillere akkurat nå. Det skjer ikke alltid, spesielt i ung alder. Mange av hans beste år kommer til å være i Premier League, fortsetter Carragher.

I England er fotballekspertene og skribentene spent på hvordan Haaland vil tre inn i Pep Guardiolas mannskap som sist sesong vant Premier League. Guardiola har ofte spilt uten en klassisk spiss.

– Haaland vil utvikle fotballen og tilstedeværelsen sin. Han vil bli bedre teknisk og mer komplett. Hvis du er en ung spiller og kan jobbe med Pep, går du og gjør det. Det kan bli en fantastisk match. Det kan ta litt tid, spesielt i starten av sesongen, men i løpet av kort tid vil han bli en utrolig spiller for dem. Pep vil gjøre ham til en verdensklasse-spiller, sier Julien Laurens, TV- og podkastprofil i den internasjonale fotballsfæren, hos ESPN.

KLAR FOR UTFORDRING: England- og Tottenham-kaptein Harry Kane.

Manchester City prøvde sist sommer å få tak i England- og Tottenham-kaptein Harry Kane, men det løste seg ikke. Nå ser Kane frem til en heftig duell om å bli toppscorer. Mandag ble det også klart at Liverpool og Benfica er enige om en overgang for stjerneskuddet Darwin Núñez.

– Kampen om «Gullstøvelen» er alltid tøff. Premier League har alltid produsert toppspisser fra hele verden i flere år. Du forventer at toppspissene spiller i Premier League, og med disse to nye signeringene er det tilfellet. Det hjelper meg som spiller å ha tøff konkurranse. Det driver meg til å utvikle meg og bli bedre. Så helt klart, jeg gleder meg til utfordringen, sa Kane på pressekonferansen før Englands kamp mot Ungarn tirsdag kl. 20.45.