Reiser til VM uten plass: Skjebnetimer for norsk sandvolleyballduo

Sunniva Helland-Hansen (24) og Emilie Olimstad (21) har reist til Roma uten VM-plass. Nå krysser de fingrene for at noen trekker seg fra turneringen.

KRYSSER FINGRENE: Sunniva Helland-Hansen og Emilie Olimstad er på plass i Roma – uten VM-plass.

29 minutter siden

– Vi ville vanligvis ikke reist, men vi har et lite håp om at et lag trekker seg eller ikke møter opp. Da får vi en plass, sier Sunniva Helland-Hansen til VG.

Den norske sandvolleyballduoen var ett rankingpoeng unna å kvalifisere seg til årets store høydepunkt: VM i Roma. Helland-Hansen/Olimstad er langt høyere rangert enn de afrikanske lagene i mesterskapet, men falt akkurat utenfor Europas kvote.

– Vi trakk det korteste strået, konkluderer duoen, men som ikke har gitt opp håpet.

Nå henger de rundt i VM-anlegget og speider etter en mulighet. Klokken 14 i dag blir det offentliggjort hvilke lag som har møtt opp for å konkurrere i sanden i den evige stad.

– Det ene tsjekkiske laget fikk en skade, men hadde en annen spiller som tok hennes plass. Vi er usikker på reglene, om de har lov til å sette henne inn på laget, sier Olimstad.

– Vi går rundt og sjekker listene, og ser på Instagram om spillere er på vei til Roma. «Kenya er på vei, søren altså». Vi har bestemt oss for å bare vente i spenning. Vi har fått trent godt her nede, det er en bonus, sier Helland-Hansen.

– Vi håper at folk holder seg friske, men vi har opplevd tidligere at folk trekker seg. Samtidig er dette en stor turnering, og ikke den folk velger bort i år, fortsetter hun.

Henholdsvis 24 og 21 år gamle, er Helland-Hansen/Olimstad en ung duo. De var svært skuffet over å ikke kvalifisere seg til VM, og mener de kunne slått godt fra seg, men er samtidig klar på at det er i fremtiden de virkelig skal markere seg.

– Vi er et nytt lag, og har ikke tatt så mange poeng sammen ennå. Det er ikke nå vi skal «peake» og vi har mye å glede oss til fremover, sier Olimstad.

Tidligere i år ble duoen de første i verden til å droppe bikinien i sandvolleyball. De ønsket å fremme valgfrihet for kvinner i sporten, og har bare fått gode tilbakemeldinger.

– Folk er veldig positive, selv om de foreløpig ikke en andre som har begynt å gjøre det samme. Det hadde vært gøy hvis vi kunne fått vise det frem i VM, sier Helland-Hansen.