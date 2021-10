Brann hentet ham uten medisinsk test. Fem måneder senere venter Gerson på debuten.

Han er skadefri, men ser på det som en bonus om han får bidra skikkelig i år.

Lars Krogh Gerson skulle være med å løse stoppertrøbbelet for Brann. Enn så lenge har han ikke kommet lenger enn Brann 2.

Det er snart fem måneder siden Lars Krogh Gerson kom ut av bagasjehallen på Flesland etter 38 timer reising og tre koronatester – men uten medisinsk test.

To uker senere viste en MR-sjekk at han måtte opereres. Ute i tre måneder, meldte klubben 3. juni. Nå, i oktober måned, begynner noe å nærme seg.

For første gang siden april spilte Gerson fulle 90 minutter da Brann 2 møtte Fyllingsdalen søndag.

– Det er et bra tegn. Nå må jeg være god på trening, så jeg i alle fall kan komme på benken. Det får være første steg, sier Gerson.

Brann droppet den medisinske testen og stolte på bilder og medisinske vurderinger fra gamleklubben Racing Santander.

Den gang var Brann på desperat jakt etter forsterkninger på stopperplass. En kalkulert risiko, kalte daglig leder Vibeke Johannesen avgjørelsen.

Siden har Brann fått mer dekning. I sommer hentet de Runar Hove, Fredrik Pallesen Knudsen og Japhet Sery Larsen for å stenge igjen midtforsvaret. Nå er det åtte uker igjen av sesongen.

– Jeg ser på det som en bonus om jeg kan være med på å bidra skikkelig i høst. Vi har en del spillere som har gjort det bra, sier Gerson.

Lars Christian Krogh Gerson spiller for Luxembourgs landslag. Her i aksjon mot Cristiano Ronaldo og Portugal.

I nevnte kamp mot Fyllingsdalen tapte Brann 2 etter en scoring av Erik Huseklepp. Huseklepp skjøt ballen via Gersons fot, i stolpen og i mål.

– Han har vist før at han har nivået inne. Jeg tror han er på vei, men fortsatt er litt under nivået, sier Huseklepp i denne ukens Ballspark-podkast.

Huseklepp tror det var fornuftig å bruke Gerson i Brann 2-kampen, fremfor å bruke ham mot Stryn. For øvrig en kamp der trener Eirik Horneland (!) spilte midtstopper.

– Han trenger den best mulige matchingen for å bli klar til A-kamper. Da blir han nok utfordret mer mot Fyllingsdalen med et ungt Brann 2-lag, enn han ville blitt med en omgang mot Stryn, sier Huseklepp.

Fått hjelp av familien

Oppholdet i Spania ble ikke helt som Gerson hadde sett for seg. Målet om opprykk røk. Trøbbel med leilighet og småskader ble siste kapittel i den spanske havnebyen Santander.

– Det har vært uflaks og ting som har ballet på seg hele året. Jeg har ikke vært vant med sånt tidligere, sier Gerson.

Så toppet deg seg da han var ferdig med karantenen i Bergen, og MR-sjekken avdekket en annerledes skade enn han og klubben hadde trodd.

– Det har hjulpet mye med samboer og barn. Datteren min er bare fjorten måneder gammel, så det har skjedd mye gøy der. Å komme hjem til dem har nok gjort det enklere å tenke på andre ting.

Ser fremgang

Til stede på Brann 2-kampen mot Huseklepp & co. var også Horneland. Treneren sier han ser fremgang i Gerson.

– Han er en spiller som er veldig trygg med ball. Nå er det bare å få opp timingen og aggressivitet i forsvarsspillet sitt. Det kommer sakte, men sikkert. Han trenger bare å få flere kamper og treninger.

Horneland kan verken peke på en dato eller kamp som er realistisk for Gerson å rekke.

– Det blir når han er god nok, sier Horneland.