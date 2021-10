Vegard stusset på lukten. Det viste seg at innholdet i sprayflasken kan være skadelig.

Flere treningssentre bruker potensielt skadelige kjemikalier.

Vegard Paulsen trener på Trene Sammen City. Han varslet om at desinfiseringsmiddelet som blir brukt på senteret kan være helseskadelig.

30 minutter siden

Vegard Paulsen trener regelmessig på Trene Sammen City.

Da smittevernreglene kom, begynte han å rengjøre treningsapparater og utstyr med sprayflaskene plassert rundt omkring på senteret.

Etter hvert begynte han å stusse litt på hvordan innholdet luktet.

Hånddesinfeksjon har som regel en voldsom spritlukt. Slik luktet ikke middelet i sprayflaskene.

– Jeg ble nysgjerrig, og begynte å undersøke ingrediensene. Jeg syns det er pussig at dette brukes, sier han.

Disse sprayflaskene henger på Sammens treningssentre. De inneholder desinfeksjonsmiddelet Screen.

Kjemiker: – Kan være skadelig

Sprayflaskene hos Sammen inneholder desinfeksjonsmiddelet Screen. Flere andre treningssenterkjeder bruker middelet Suma Bac.

Leiv K. Sydnes er kjemiker og professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Han har på oppfordring fra BT sett nærmere på stoffene i Screen og Suma Bac.

I likhet med Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og FHI, fraråder Sydnes å spraye kjemikalier med sprayflaske.

– Det kan irritere huden, og være skadelige for øynene, sier han.

Kjemiker Leiv K. Sydnes, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Hans klare anbefaling er at treningssentrene slutter med sprayflasker, og helst går over til å bruke klut og vaske med vann med jevne mellomrom etter bruk av desinfeksjonsmiddel.

– Det er veldig ulikt hvor mye kjemikalier man tåler. Folk som er følsomme, kan få øyenskader. Bruker du kontaktlinser, for eksempel, øker sannsynligheten for øyenskader.

Ber treningssenteret være forsiktig

Abdulqadir Mohamad Suleiman er sjefingeniør i Arbeidstilsynet. Han har også sett nærmere på Screen.

– Bør senteret slutte å bruke dette middelet?

– Det beste ville vært om de brukte noe som var mindre farlig. Om de ikke gjør det, ville jeg i alle fall vært veldig forsiktig når jeg brukte det. I stedet for å spraye det på apparater og utstyr, bør man spraye det i en klut som holdes nær flasken og tørke med kluten. Da slipper man å få det i luften, sier Suleiman.

Besøkende på Trene Sammen får beskjed om å vaske utstyret før og etter bruk med sprayflaskene plassert rundt om på senteret.

Dette bildet er tatt på et Evo-senter i Oslo i slutten av mai. Slike lapper henger på mange av treningssentrene i Norge.

Direktør for Sammen Trening, Bård Johansen, sier til BT at de har forsikret seg med fagfolk fra sin egen bedriftshelsetjeneste om at det er ok å bruke Screen.

På grunn av gjenåpningen planlegger de å endre innholdet i sprayflaskene til vann. Det vil bli gjort «ganske fort», sier Johansen.

– Vi vil kun bruke Screen i forbindelse med renhold gjort av ansatte.

– Dette kan være problematisk

BT har spurt en rekke treningssentre om hvordan de rengjør apparatene.

Sats er det eneste treningssenteret som kun oppgir å bruke såpe og vann. Se resten i faktaboksen under.

Fakta Dette bruker treningssentrene BT har spurt en rekke treningssenterkjeder i Norge om de bruker desinfeksjonsmidler for å rengjøre apparater og kontaktflater. Her er det de svarer: Actic Norge: Suma Bac Aktiv365: Barriertech overflatedesinfeksjon Energi Trening: Suma Bac Evo: Suma Bac Family Sports Club: Ulike produkter. Blant annet Sanibakt Multirent og Destab drop-in fra PLS Norge AS. Nr1 Fitness: Vasker med Tendercare Dagligrent, i tillegg er en spray med Antibac overflatedesinfeksjon tilgjengelig for kunder (spritbasert). Sats: Såpe og vann. Trene Sammen: Screen Vis mer

Kjemiker Alexander Harald Sandtorv er førsteamanuensis i organisk kjemi ved Universitetet i Oslo.

Han sier det er tryggest om treningssentrene går over til spritbaserte produkter som fordamper. Det gjør ikke midler som Sumba Bac og Screen.

Alexander Harald Sandtorv er kjemiker ved UiO.

Hvis et apparat er spesielt godt brukt over en dag, og treningssenteret ikke vasker apparatene med såpe og vann i løpet av dagen, kan kjemikaliene fra SumaBac og Screen «bygge seg opp», forklarer Sandtorv.

– Da kan man være uheldig, og enten få en reaksjon i huden eller få det i øyet. For eksempel ved at man får stoffet på fingrene, og så klør seg i øyet.

Studie viste fødselsskader hos mus

Vegard Paulsen tar for tiden en doktorgrad ved Universitetet i Bergen, og forsker på utdanning og kritisk tenkning.

Han har funnet flere studier, knyttet til desinfeksjonsmidler, som han reagerer på.

Vegard Paulsen forteller at flere han trener med på treningssenteret også har reagert på at «Screen» brukes.

Ulike studier med mus har vist fødselsskader og fruktbarhetsproblemer, mens en observasjonsstudie med mennesker fant redusert fruktbarhet ved eksponering (se faktaboks).

Fakta Dette er studiene Én studie med mus har vist at et av kjemikaliene som brukes i «Screen» førte til fødselsskader og fruktbarhetsproblemer blant mus. En annen studie på mus fant at disse kjemikaliene ga færre eggløsninger og dårligere spermkvalitet, selv ved eksponering for lave doser i omgivelsene.

En observasjonsstudie fra 2017 fant redusert fruktbarhet blant sykepleiere, som brukte desinfeksjonsmidler uten verneutstyr på jobb. Kjemiker Sydnes har sett på studiene Paulsen har funnet frem til. – Studiene virker solid, men jeg vet ikke nok om denne musetypen til å vite om den kan være relevant for den menneskelige situasjonen. Men det er klart slike studier viser at det bør legges til rette for at man får minst mulig kjemikalier i seg. Vis mer

– Jeg har kontaktet senteret ved flere anledninger for å informere dem om de potensielle helseskadene ved middelet, men det brukes fremdeles, sier Paulsen.

Sammen er uenige

Johansen fra Sammen trening bekrefter at Paulsen har vært i kontakt med senteret. De har fått råd fra sin egen bedriftshelsetjeneste både før og etter at Paulsen tok kontakt.

– Vi er ikke enige i hans konklusjoner, sier Johansen.

Fra nå av tar Paulsen med seg sin egen håndsprit i innerlommen.

Sprayflaskene på treningssenteret er fremdeles hyppig i bruk av senterets besøkende, forteller Paulsen.

Selv har han begynt å ta med seg egen håndsprit.

– Jeg synes det er lite ansvarlig av Sammen å ikke ha gjort noe med dette.