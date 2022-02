Røisland slo tilbake med sølv i Big Air: - En eksplosjon av følelser

BEIJING/OSLO (VG) Etter å ha mislyktes i slopestyle, leverte Mons Røisland (25) varene i Big Air og tok sølvmedaljen. Marcus Kleveland endte utenfor pallen.

MEDALJE: Mons Røisland startet og avsluttet Big Air-konkurransen strålende, det holdt til sølv.

15. feb. 2022 07:10 Sist oppdatert nå nettopp

Med et sisterun som ga 82,50 poeng slapp Røisland jubelen løs. For selv om han ikke kunne gjøre noe med kinesiske Su Yiming som ledet etter to runs og til slutt tok gullet, ble det medalje på nordmannen.

– Nå har jeg det helt fantastisk. Det er ikke noe å si på følelsen jeg sitter med nå. Det er helt tullet. Det føles ikke helt ekte enda. Det har vært en helt perfekt dag for min del, sier Røisland til VG.

Før det siste forsøket hadde 25-åringen blitt skjøvet ut av pallen, og måtte dermed levere for å ta medalje.

– Det er en eksplosjon av følelser og hodet ditt holder på å gå i veggen. Men man prøver bare å trykke det ned egentlig og tenke på det som et vanlig run. Tenke på detaljene og ikke alt rundt, sier Røisland om det å stå på toppen før det hele skulle avgjøres.

Da poengsummen til slutt dukket opp og bekreftet at det ble sølv, passer denne oppsummeringen fra hovedpersonen selv:

– Det er bare helt vanvittig det her. Det er den råeste dagen jeg har hatt på brett i hele mitt liv.

Også Marcus Kleveland var med i Big Air-finalen, men 22-åringen fikk det ikke til å stemme, og endte til slutt på en åttendeplass. Canadiske Max Parrot endte til slutt på bronseplass.

Etter konkurransen var Kleveland, som før Big Air-finalen ble lansert som et gullhåp, fornøyd med både sin egen dag og lagkameratens.

– Jeg er bare sinnsykt «stoka» for Mons, han kjørte dritbra i dag og fortjente skikkelig andreplassen. Alt i alt var det egentlig en ganske bra dag for min del. Jeg er bare glad for å ikke skade meg og at jeg kommer meg herfra om to dager, sier Kleveland til VG.

22-åringen leverte et strålende førsterun, men fikk det ikke til å stemme i de to påfølgende forsøkene.

– Jeg gamblet litt, det gjorde jeg. Den 1080 jeg gjorde i det andre forsøket fikk egentlig ganske god scor i forhold til hvor dårlig den var. Hadde jeg klart den å fått til den i 1440 eller trippel, så tror jeg at det hadde blitt en bra score og jeg tror jeg kunne kommet på pallen, oppsummerer Kleveland.

Dermed reiser de norske snowboard-herrene hjem med et sølv, slik de gjorde i OL for åtte år siden. Den gang da var det Ståle Sandbech som tok sølv i slopestyle.