Fia vil endre på Formel 1-bilene – Verstappen og Hamilton uenige

Det internasjonale bilsportforbundet (Fia) ønsker å endre på Formel 1-bilene etter klager om ryggtrøbbel fra førerne. Det er ikke Max Verstappen fornøyd med.

Det var til tider en vennlig tone mellom Lewis Hamilton og Max Verstappen på fredagens pressekonferanse, men Hamilton kom også med et stikk til rivalen.

NTB

22 minutter siden

Flere førere og lag har klaget på hvordan de nye bilene oppfører seg etter regelendringene til Fia foran sesongen. Endringene har ført til at bilene humper opp og ned ved veldig høy fart, såkalt «porpoising».

Det aerodynamiske fenomenet er blitt en stor snakkis, spesielt etter at Lance Stroll måtte bryte sist helg i Baku med ryggproblemer.

Formel 1-løpet i Baku sist helg ble en fysisk vond opplevelse for Hamilton. Foto Hamad Mohammed / Pool Via AP / NTB

Torsdag bekreftet Fia på sine hjemmesider at de vil ta umiddelbare grep for å få bukt med problemet.

Verstappen, som leder VM-sammendraget, er imot beslutningen til Fia.

– Jeg synes at disse regelendringene midt i sesongen ikke er riktig, sa Verstappen på en pressekonferanse foran helgens formel 1-løp i Montreal.

Nederlenderens argeste rival i VM sist sesong, Lewis Hamilton, deltok også på seansen. Han har også slitt stort med en vond rygg etter løpet i Baku og sendte et stikk i retning sidemannen.

– Det er alltid interessant å se folks perspektiv og meninger. Foran dere (i mediene) er det en ting og i bakgrunnen er det en annen, sa Hamilton.

Spøkte med Hamilton

Verstappen vant det krevende løpet i Baku.

Denne sesongen har ikke gått som ønsket for Hamilton, som hadde vunnet VM fire ganger på rad før Verstappen sikret VM-tittelen med en kontroversiell seier i sesongens siste løp i Abu Dhabi i fjor.

Hamiltons lag Mercedes har ikke klart å omstille seg godt nok til de nye reglene og bilene denne sesongen. 37-åringen ligger på 6.-plass i VM-sammendraget og er hele 88 poeng bak Verstappen før Canadas Grand Prix i Montreal søndag.

Da Hamilton fortalte på pressekonferansen at han hadde brukt tiden i Montreal på dra til en retro spillbutikk i byen, der han kjøpte den gamle spillkonsollen Sega Genesis og spillet Ayrton Senna's Super Monaco GP II, skjøt Verstappen inn med en spøkefull kommentar.

– Fikk du noe trøbbel med «porpoising» i spillet? spurte Verstappen.

– Nei, ikke noe «porpoising», svarte Hamilton.

Vondt

Ordet «porpoising» stammer fra dyret nise, som heter porpoise på engelsk. Havdyret er kjent for å dukke opp og ned fra vannet, som ligner bevegelsen denne sesongens Formel 1-biler har gjort ved veldig høy fart.

Regelendringene til Fia før sesongen har gjort at Formel 1-bilene er blitt presset nærmere og nærmere bakken, som skal gjøre forbikjøringer lettere.

Når bilene kommer opp i sin aller høyeste fart blir bilene presset såpass nærme bakken at luftstrømmen som presser bilen nedover, blir stanset. Det fører til at bilene hever seg igjen for så å bli presset ned i en voldsom fart.

Det tærer på kroppen til Formel 1-førerne. Etter løpet i Baku, der problemet var svært merkbart, fortalte Hamilton at han nesten ikke klarte å fullføre løpet.

– Jeg kom meg gjennom løpet på rent adrenalin, ved å bite meg gjennom smertene. Jeg kan ikke beskrive smerten du opplever, spesielt på det rette strekket her, sa Hamilton etter løpet.