Skipresidenten om Kina-spørsmålet: – Helt uakseptabelt

Langrennsløperne vil ha klarere tale fra idrettslederne om OL i Beijing. Her er svaret fra skipresident Erik Røste.

Erik Røste er skipresident og medlem av styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han mener skiforbundet har vært klar i sin holdning til brudd på menneskerettigheter i Kina.

Nå nettopp

Utøverne med Johannes Høsflot Klæbo i spissen ønsker et klart standpunkt. Interesseorganisasjoner ønsker det. Mange av de som sitter klistret til TV-skjermen for å følge utøverne ønsker det. Aftenpostens kommentator Daniel Røed-Johansen etterlyste det også i en kommentar.

– Det har vært fryktelig enkelt for norsk idrett dersom noen i den politiske ledelsen hadde sagt at dette mener norsk idrett. Så kan jo jeg sammen utøverne ta et standpunkt og sagt at «dette mener vi», sier langrennssjef Espen Bjervig til Aftenposten.

Norske idrettsutøvere og ledere som skal til Beijing-OL har fått politisk opplæring allerede hvor blant andre Amnesty har vært til stede og orientert. Hverken Erik Røste eller noen andre idrettstopper har sagt at boikott er en farbar vei.

– Vi har tatt et veldig tydelig standpunkt ved at vi skal delta under OL og Paralympics i Beijing. Men vi har også tatt et veldig tydelig standpunkt til vår holdning til brudd på menneskerettigheter, sa kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund, Finn Aagaard til NRK tidligere denne uken.

Nei til «sportsvasking»

Espen Bjervig får et slags svar på sin etterlysning hos sin øverste sjef, skipresident Erik Røste.

– Brudd på helt grunnleggende menneskerettigheter er helt uakseptabelt. «Sportsvasking» skal ikke forekomme. Dette sa jeg også på skitinget i vår, sier skipresidenten til Aftenposten.

Han mener at dette er en klar og tydelig uttalelse fra offisielt hold i Norges Skiforbund. Han har vært med medlem av en gruppe idrettsledere som har jobbet frem en ny internasjonal strategi for Norges idrettsforbund. Den legges frem torsdag denne uken.

Har vært tydelig

– Hvordan kan dere konkret markere det standpunktet du gir uttrykk for?

– Vi må bruke vår stemme internasjonalt. Det aller viktigste arbeidet vi gjør er å bidra til at store internasjonale idrettsarrangement ikke legges til land som åpenbart driver med brudd på menneskerettighetene og som vil bruke arrangementet til «sportsvasking». Når idrettsarrangement likevel blir lagt til land hvor det er brudd på grunnleggende menneskerettigheter, har både vi alle en viktig rolle i å sette søkelyset på dette. Derfor var jeg veldig klar på tinget i vår.

– Kan man tenke seg at skistyret i vedtaks form tar avstand fra brudd på menneskerettigheter i Kina?

– Vi skal diskutere vår egen internasjonale strategi senere i høst på bakgrunn av det nye strategidokumentet for hvordan norsk idrett skal arbeide internasjonalt som skal vedtas på idrettstinget i oktober. Vi er en stor skinasjon med over 30 representanter i ulike styrer og komiteer. Selv om tildeling av internasjonale skiarrangement i stor grad gis til europeiske land, er det også saker i FIS som vi ønsker å endre. Men allerede på skistyremøte i slutten av september, vil vi diskutere OL i Beijing som en oppfølging fra skitinget i juni

– Kommer det en offisiell uttalelse fra skistyret?

– Jeg har som nevnt gitt en veldig tydelig uttalelse på vårt ting i juni. Det er en offisiell uttalelse fra Norges Skiforbund.