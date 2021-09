Odd knuste Vålerenga i Oslo – også Mjøndalen og Stabæk ute av cupen etter stortap

Mjøndalen, Stabæk og Vålerenga ble det andre, tredje og fjerde eliteserielaget som røk ut av fotball-NM i 3. runde.

Osame Sahraoui ble utvist da Vålerenga tapte 0-3 hjemme mot Odd i fotball-NMs 3. runde. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Eman Markovic og Start slo Mjøndalen ut av fotball-NM i 3. runde. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

For mens Stabæk og VIF møtte overmakten i henholdsvis Strømsgodset og Odd, gikk Mjøndalen på et kjedelig 2-4-tap mot 1.-divisjonslaget Start i Kristiansand.

Mikael Ugland, Martin Ramsland, Eman Markovic og Sander Sjøkvist scoret målene som skapte full jubel på Sørlandet.

Isaac Twum hadde utlignet for Mjøndalen i første omgang, mens Magnus Bækken skapte et syltynt håp med sin 2-4-redusering fire minutter før slutt.

Mjøndalen og Kristiansund er de eneste eliteserielagene som ble slått ut i 3. runde av lag fra lavere divisjoner. KBK tapte tidligere onsdag 1-3 borte mot KFUM Oslo.

VIF-smell

Vålerenga hadde håpet å gå lenger i cupen enn sist, da det ble tap mot Bærum i 3. runde i 2019, men ble stoppet av trener Dag-Eilev Fagermos gamleklubb Odd.

Gjestene fra Skien tok ledelsen ved Milan Jevtovic i det 20. minuttet, og to raske mål av Sander Svendsen i annen omgang trygget seieren for Odd.

Vålerenga evnet ikke å nærme seg gjestene, og etter 82 minutter ble vondt til verre for vertene. Osame Sahraoui taklet Svendsen bakfra og fikk det gule kortet. Deretter kranglet han med dommeren og snakket på seg et nytt kort, slik at han ble utvist. Kampen endte 3-0 til bortelaget.

I Drammen tok Stabæk ledelsen ved Sturla Ottesen etter bare fire minutter mot Strømsgodset, men vertene snudde oppgjøret og vant hele 5-1 etter scoringer av Halldor Stenevik, Gustav Valsvik og Jordan Kadiri (3).

Storseirer

Det var også flere eliteserielag som tok seg videre til 4. runde i NM på komfortabelt vis. Blant andre Sarpsborg, som slo Øygarden 5-0 etter et hattrick av Kristian Fardal Opseth.

Brann vant 5-0 borte mot 4.-divisjonslaget Harstad, mens Molde slo Bryne 4-1. I Alta holdt favoritten Bodø/Glimt unna og sikret 2-1 etter en sen scoring av vertene.

Andre lag som tok seg videre i NM var Raufoss, Sandnes Ulf og Åsane fra 1. divisjon samt Kongsvinger fra 2. divisjon.

4. runde i cupen spilles først i mars. Der er 16 lag med.