Mathias Rasmussen herjer i Obosligaen. Selv peker han på én årsak til at det har blitt slik.

I vinter mottok Mathias Rasmussen (24) en illevarslende beskjed fra en motstander: – Det ble ikke helt som han advarte mot.

Mathias Rasmussen beskrives som en viktig brikke i Branns opptur av Eirik Horneland.

29. juli 2022 17:43 Sist oppdatert nå nettopp

Til tross for en suveren serieledelse, en fersk individuell utmerkelse og et sjeldent solskinn over Nymark, var Mathias Rasmussen i dårlig humør etter torsdagens Brann-trening.

– Det blir nesten feil å gjøre dette intervjuet etter å ta ha tapt på trening, sier 24-åringen mens han tusler hoderistende av treningsbanen.