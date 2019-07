Regjerende mester Geraint Thomas fikk det tøft på den 14. etappen av Tour de France. Leder Julian Alaphilippe gjorde ikke et helhjertet forsøk på å følge da landsmann Thibaut Pinot rykket til og vant fjelletappen.

Thomas veltet i forkant av årets Tour de France og skadeproblemene har virkelig satt britens form tilbake. Opp den siste stigningen på Col du Tourmalet måtte han slippe gruppen med sammenlagtleder Alaphilippe.

Det viste seg å koste ytterligere 36 sekunder i sammendraget.

TV 2-ekspert Thor Hushovd mener det går mot en utrolig spennende avslutning av Touren.

– Mange snakket om at det skulle være åpent, men så åpent som dette kunne ikke jeg forutse, sier Hushovd på dagens sending.

Fakta: Tour de France, lørdag: 14. etappe (fjell), 117,5 km Tarbes – Col du Tourmalet 13.30. 1) Thibaut Pinot, Frankrike (FDJ) 3.10.20, 2) Julian Alaphilippe, Frankrike (Quick-Step) 0.06 min. bak., 3) Steven Kruijswijk, Nederland (Jumbo-Visma) samme tid., 4) Emanuel Buchmann, Tyskland (Bora-Hansgrohe) 0.08 min, 5) Egan Bernal, Colombia (Ineos) s.t., 6) Mikel Landa, Spania (Movistar) 0.14, 7) Rigoberto Urán, Colombia (Education) 0.30, 8) Geraint Thomas, Storbritannia (Ineos) 0.36, 9) Warren Barguil, Frankrike (Arkea) 0.38, 10) Jakob Fuglsang, Danmark (Astana) 0.53. Norske: 60) Odd Christian Eiking (Wanty) 20.19, 63) Sven Erik Bystrøm (UAE Emirates) s.t., 95) Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) 20.39, 96) Vegard Stake Laengen (UAE Emirates) s.t., 153) Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma) 27.09, 162) 27.56. Sammenlagt: 1) Alaphilippe 56.11.29, 2) Thomas 2.02 min. bak., 3) Kruijswijk 2.14, 4) Bernal 3.00, 5) Buchmann 3.12, 6) Pinot s.t., 7) Uran 4.24, 8) Fuglsang 5.22, 9) Alejandro Valverde, Spania (Movistar) 5.27, 10) Enric Mas, Spania (Quick-Step) 5.38. Norske: 67) Hagen 1.08.21, 111) Eiking 1.47.16, 118) Bystrøm 1.56.06, 121) Laengen 2.02.35, 138) Kristoff 2.12.59, 156) Jansen 2.21.22. (©NTB)

CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Kjørte seg ut

Alaphilippe lot Pinot fra Groupama-FDJ vinne dagens etappe da han så Thomas sakket akterut.

Før klatringen opp Col du Tourmalet var det til slutt åtte igjen av et brudd som hovedfeltet måtte hente, med hjemmehåpet Élie Gesbert som den som holdt lengst. Arkéa-Samsic-rytteren måtte gi tapt med drøye seks kilometer til mål.

En av rytterne som kjørte seg ut av sammendraget var Adam Yates. Briten i Mitchelton-Scott var tiendemann før etappen, men måtte slippe feltet både over Col du Soulor og Tourmalet. Niendeplasserte Nairo Quintana fikk det også tungt opp den siste stigningen.

Spanjolen Enric Mas hadde ingen god dag og ble kjørt av opp det siste fjellet. Dermed kunne Egan Bernal feire den colombianske nasjonsdagen med å tre på seg den hvite ungdomstrøyen etter etappen.

Vegard Stake Laengen, Sven Erik Bystrøm, Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff jobbet seg opp stigningene i sitt eget tempo uten å sette farge på rittet.

Stort brudd

Flere ryttere prøvde seg på direkten og til slutt endte 17 mann opp i brudd. Blant rytterne som stakk av gårde var Peter Sagan, Vincenzo Nibali og Tim Wellen. Sistnevnte som nok en gang var ute etter å befeste rollen som klatrekongen i årets Tour.

Belgiske Wellens var først over førstekategoristigningen Col du Soulor. For det fikk han ti nye klatrepoeng og økte med det ledelsen klatretrøya. Han rasket like godt med seg alle spurtpoengene på etappen også, mens Sagan måtte nøye seg med sju poeng som niende over den innlagte spurten.

Sagan tok med det ytterligere et steg mot en historisk sjuende grønn trøye. Med to spurtetapper igjen har slovaken 284 poeng. Nærmest følger Sonny Colbrelli med 191 poeng. Kristoff er på 14.-plass i kampen om den grønne trøya med sine 63 poeng.

Før årets ritt delte Sagan tronen sammen med tyske Erik Zabel.