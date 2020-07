Oliver Solberg på pallen i debuten på asfalt

Oliver Solberg kjørte i helgen asfaltrally for første gang og fikk en strålende debut med tredjeplass i EM-runden Rally di Roma Capitale.

Oliver Solberg fikk en god opplevelse i Italia. Micke Fransson/TT / TT NYHETSBYR≈N

Nå nettopp

Tidligere rallyverdensmester Petter Solbergs 18-årige sønn kjørte en Volkswagen Polo R5 og satset på en topp-ti-plassering. I stedet inntok han tredjeplassen på rallyets femte fartsprøve lørdag og holdt den plasseringen gjennom resten av helgen.

– For meg er dette nesten som å vinne. Før rallyet ante jeg ikke hvor jeg skulle legge meg fartsmessig. Jeg har deltatt i Rally Monte-Carlo, der noe av strekningen er på asfalt, men innstillingene er helt annerledes, sier Oliver Solberg i en pressemelding fra stallen.

– Mange spurte meg før rallyet hvor jeg trodde jeg kunne ende, og svaret var topp 10. Det er tøff konkurranse og mange førere som har kjørt på asfalt hele karrieren. Da jeg var nest raskest på SS5, var det bare fantastisk.

Sterk kjøring

Han endte et drøyt minutt bak den russiske vinneren Aleksej Lukjanuk, mens italienske Giandomenico Basso ble toer 16,1 sekund bak vinneren. Den rutinerte VM-føreren Craig Breen fra Irland endte på fjerdeplass, nesten minuttet bak Solberg.

– Første dag var veldig tøff, med svingete veier og teknisk komplisert kjøring. Egentlig fryktet jeg søndagen mest, men da var veiene raskere og bredere, så jeg kunne velge annerledes linje i svingene, sa han.

Oliver, som kjører for morens hjemland Sverige, skrøt av far Petter for hjelpen han og kartleser Aaron Johnston fikk med notene.

Elsker asfalt

– Han hjalp oss veldig, og det ga mye selvtillit. Jeg vet at jeg har mye å lære, men jeg kan allerede si at jeg elsker å kjøre på asfalt. Jeg begynner å forstå hvordan det fungerer. Det er veldig forskjellig fra grus, men også veldig kult.

Oliver Solberg ble yngste vinner av en EM-runde i rally da han i fjor vant Rally Liepaja i Latvia som 17-åring.

