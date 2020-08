Nytt Molde-tap for Vipers: – Vi må bli mer taktisk smarte

Norges suverent beste lag ble for sterke for andre gang på tre dager. Igjen likte Tor Odvar Moen mye av det han så. Samtidig forteller han at tirsdagens kraftanstrengelse hang igjen, og er klar på at det er visse ting som mangler.

Vipers – Molde HK Elite 32–18

Tirsdag endte det med 23-31-tap for den regjerende serie- og norgesmesteren i Bergslihallen i Larvik.